Tesla: Κατάρρευση πωλήσεων 40% στην Ευρώπη – Ανοδος ρεκόρ για την κινεζική BYD
Η Tesla κατέγραψε πτώση 40% στις ευρωπαϊκές πωλήσεις Ιουλίου, ενώ η BYD αυξήθηκε 225%, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά - Ο Μασκ προειδοποιεί για δύσκολα τρίμηνα και απώλεια ανταγωνιστικότητας
Οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη κατέγραψαν βουτιά τον Ιούλιο, καθώς οι εγγραφές νέων ηλεκτρικών οχημάτων μειώθηκαν στις 8.837 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 40% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Αντίθετα, η κινεζική BYD κατέγραψε ισχυρή άνοδο με 13.503 νέες ταξινομήσεις, καταγράφοντας αύξηση 225%.
Η πτώση της Tesla έρχεται σε μια περίοδο όπου οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξάνονται, γεγονός που δείχνει ότι η αμερικανική εταιρεία χάνει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της. Η BYD έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της, ανοίγοντας εκθεσιακούς χώρους και προσφέροντας μοντέλα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Η Tesla αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό αλλά και πλήγμα στη φήμη της, εξαιτίας της ρητορικής του Ίλον Μασκ και της στενής σχέσης του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μασκ έχει προειδοποιήσει ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει «μερικά δύσκολα τρίμηνα» μπροστά της, με τις παγκόσμιες πωλήσεις να έχουν ήδη υποχωρήσει το β’ τρίμηνο.
Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι ότι η Tesla δεν έχει παρουσιάσει σημαντική ανανέωση στη γκάμα της, ενώ τα νέα προϊόντα, όπως το Cybertruck, δεν είχαν την αναμενόμενη απήχηση. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι εργάζεται σε ένα πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο, με στόχο να ξεκινήσει μαζική παραγωγή στο β’ εξάμηνο του 2025.
