Tesla: Κατάρρευση πωλήσεων 40% στην Ευρώπη – Ανοδος ρεκόρ για την κινεζική BYD

Η Tesla κατέγραψε πτώση 40% στις ευρωπαϊκές πωλήσεις Ιουλίου, ενώ η BYD αυξήθηκε 225%, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά - Ο Μασκ προειδοποιεί για δύσκολα τρίμηνα και απώλεια ανταγωνιστικότητας