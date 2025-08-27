Στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για την προβλήτα 6

Στην Προβλήτα 6 έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για μια εμβληματική επένδυση, που θα αναβαθμίσει σημαντικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας