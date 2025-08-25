Βαρβέρης (ΕΦΚΑ): Δεν τίθεται θέμα αλλαγής στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Βαρβέρης (ΕΦΚΑ): Δεν τίθεται θέμα αλλαγής στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
«Υπάρχει μια ελαφρώς αυξητική τάση συνταξιοδότησης, όχι ιδιαίτερα υψηλή και όχι πολύ διαφορετική από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας», σημείωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ
Για «καλάθι» της ΔΕΘ, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το συνταξιοδοτικό και τα όρια ηλικίας, καθώς και για την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, μίλησε μεταξύ άλλων ο διοικητής του φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης, σε συνέντευξή του στο Mega.
Σχετικά με τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, ο κ. Βαρβέρης υπογράμμισε ότι «η έκθεση και όσα παρουσιάζονται εκεί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του πρωθυπουργού», προσθέτοντας ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να διευκολύνει και να προσφέρει το καλύτερο στους πολίτες. Ο e-ΕΦΚΑ στην έκθεση θα παρουσιάσει νέες υπηρεσίες και εφαρμογές στη σχέση του με τον κόσμο. Μαζί με την κ. Κεραμέως θα παρουσιάσουμε σύγχρονες υπηρεσίες που θα τεθούν σε λειτουργία αμέσως μετά την έκθεση. Θα συμβάλλουν στην καθημερινότητα και στη μείωση γραφειοκρατίας».
Αναφερόμενος στο συνταξιοδοτικό και τα όρια ηλικίας εξήγησε πως «όταν κάποιος επιλέγει τη χαμηλή κλίμακα, γνωρίζει ότι το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξής του θα είναι μικρότερο. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όταν προσδοκάς σύνταξη πρέπει να ξέρεις ότι κρίσιμος παράγοντας είναι οι εισφορές που έχεις καταβάλει. Συνεπώς, κάποιος οφείλει να επιλέξει υψηλότερη κλίμακα ώστε το ποσοστό σύνταξης να είναι μεγαλύτερο».
«Υπάρχει μια ελαφρώς αυξητική τάση συνταξιοδότησης, όχι ιδιαίτερα υψηλή και όχι πολύ διαφορετική από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Σήμερα δεν τίθεται θέμα αλλαγής στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε σημαίνει ότι ο επανυπολογισμός θα έχει αναγκαστικά αρνητικό αποτέλεσμα», υπογράμμισε.
