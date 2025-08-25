Βαρβέρης (ΕΦΚΑ): Δεν τίθεται θέμα αλλαγής στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

«Υπάρχει μια ελαφρώς αυξητική τάση συνταξιοδότησης, όχι ιδιαίτερα υψηλή και όχι πολύ διαφορετική από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας», σημείωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ