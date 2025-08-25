Αναδρομικά: Σήμερα η πληρωμή σε 47.055 συνταξιούχους - Ποιους αφορούν
Αναδρομικά: Σήμερα η πληρωμή σε 47.055 συνταξιούχους - Ποιους αφορούν
Αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Σήμερα Δευτέρα, 25 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.
Η καταβολή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023.
Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:
•7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
•17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.
