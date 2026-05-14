Πώς αντιδρούν οι αγορές στη συνάντηση Τραμπ - Σι: Στάση αναμονής σε μετοχές και πετρέλαιο, τι περιμένει η Goldman Sachs
Μεικτά πρόσημα στους ασιατικούς δείκτες, πάνω από τα $106 το Brent - Goldman Sachs: Τραμπ – Σι θα επικεντρωθούν κυρίως στο εμπόριο και στους ελέγχους εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, των περιορισμών στις σπάνιες γαίες και των ημιαγωγών
Σε καθεστώς αναμονής, νευρικότητας αλλά και επιφυλακτικής αισιοδοξίας κινούνται από νωρίς οι διεθνείς αγορές, εστιάζοντας στην πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, καθώς επενδυτές και κυβερνήσεις επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν αν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μπορούν να αποτρέψουν μια νέα περίοδο εμπορικής και γεωπολιτικής κλιμάκωσης.
Η συνάντηση θεωρείται υψηλού ρίσκου για τις αγορές, όχι μόνο λόγω του εμπορίου και των δασμών, αλλά και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, των πιέσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και της έντασης γύρω από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τους ημιαγωγούς.
Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ και ο Τζένσεν Χουάνγκ, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει ότι το μέτωπο της τεχνολογίας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των αμερικανοκινεζικών διαπραγματεύσεων.
Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν μεικτά. Ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε οριακά με άνοδο 0,27%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,23%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο 0,38%, με τη Samsung να σημειώνει ισχυρά κέρδη και να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό, παρά την απειλή πολυήμερης απεργίας που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εργασιακές κινητοποιήσεις στην ιστορία της εταιρείας.
Το Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 1,32%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε ήπια κέρδη 0,27%, παρότι η αγορά της Σαγκάης εμφάνισε πιέσεις. Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο νέων περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας και ημιαγωγών.
Ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,16%.
«Αν και δεν αναμένεται να εξελιχθεί σε game changer για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, νομίζουμε ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να σταθεί βραχυπρόθεσμος καταλύτης για την ενίσχυση του κινεζικού γουάν και των κινεζικών μετοχών», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman σε σημείωμά τους.
Τι περιμένει από τη συνάντηση η Goldman SachsΗ Goldman Sachs εκτιμά ότι η συνάντηση Τραμπ – Σι θα επικεντρωθεί κυρίως στο εμπόριο και στους ελέγχους εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, των περιορισμών στις σπάνιες γαίες και των ημιαγωγών, χωρίς όμως να οδηγεί σε μια συνολική επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας.
