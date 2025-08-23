Κοντά στα 12 δισ. ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών - Δείτε γραφήματα
Κοντά στα 12 δισ. ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών - Δείτε γραφήματα
Aιχμές η φέτα, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και τα φρούτα - Πώς θα επηρεάσει ο παράγοντας των αμερικανικών δασμών
Στα περίπτερα της φετινής Anuga, της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που θα φιλοξενηθεί τον Οκτώβριο στην Κολωνία, η ελληνική παρουσία αναμένεται πιο δυναμική από ποτέ.
Περισσότερες από 270 επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών - αριθμός ρεκόρ - ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Γερμανία, κουβαλώντας μαζί τους φέτα, γιαούρτι, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά και μια πλούσια γκάμα προϊόντων που αφηγούνται τη γεύση και την παράδοση της χώρας.
Ο αριθμός θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος αν η έκθεση διέθετε περισσότερο εκθεσιακό χώρο, καθώς δεκάδες άλλα αιτήματα συμμετοχής έλαβαν απορριπτική απάντηση λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων.
Η κινητοποίηση αυτή δεν είναι τυχαία. Οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, έχοντας βιώσει τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και αντιληφθεί ότι η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή τους περνά μέσα από τις διεθνείς αγορές, επενδύουν πλέον μεθοδικά στην εξωστρέφεια. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής αποτυπώνονται στα φετινά δεδομένα: το 2025, οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων φαίνεται, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ότι θα ξεπεράσουν τα 9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.
Μάλιστα, αν προστεθούν και οι δύο «συγγενείς κατηγορίες» προϊόντων, των ελαίων και των ποτών – καπνού, τότε όχι μόνο θα υπερβούν το ορόσημο των 10 δισ. ευρώ, αλλά θα πλησιάσουν στα 12 δισ., επιβεβαιώνοντας ότι η «ελληνική γεύση» βρίσκει αξιοσημείωτη θέση της στην παγκόσμια αγορά.
Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας, η εποχή του εμπορικού προστατευτισμού που πλέον ανατέλλει με την πολιτική στροφή των ΗΠΑ. Εντούτοις, η πρόσφατη συμφωνία με την Ε.Ε. για επιβολή δασμών 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα -χαμηλότερων από τα αρχικά σενάρια- έχει σε κάποιον βαθμό ανακουφίσει τους Ελληνες εξαγωγείς, δίνοντάς τους χρόνο να προσαρμοστούν. «Στην περίπτωση των ΗΠΑ είναι το μη χείρον βέλτιστον!
Είναι μια νέα πραγματικότητα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Υπάρχει ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό γίγνεσθαι, πρωτόγνωρο, που θα στρέψει εμπορικό κόσμο και εξαγωγείς σε άλλες αγορές», σχολιάζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) Αλκιβιάδης Καλαμπόκης.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αναλύει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του ΠΣΕ, το α’ εξάμηνο του 2025 οι εξαγωγές τροφίμων έφτασαν τα 4,62 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι εξαγωγές ελαίων, που ανήλθαν σε 559,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,5% σε σχέση με πέρυσι.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της κατηγορίας «Ποτά – Καπνός», οι εξαγωγές της οποίας αυξήθηκαν κατά 12,8%, φτάνοντας τα 777,8 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο. Σημειωτέον πως στο σύνολο του 2024 τα τρόφιμα κατάφεραν να επιτύχουν εξαγωγές 8,25 δισ. ευρώ, τα έλαια – λίπη 1,09 δισ. ευρώ και τα ποτά – καπνά 1,39 δισ. ευρώ.
Ολα μαζί, 10,74 δισ. ευρώ από τα συνολικά 49,9 δισ. ευρώ των ελληνικών εξαγωγών ή τα 34,99 δισ. ευρώ πλην των πετρελαιοειδών.
