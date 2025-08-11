Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» από την ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή πολλαπλών επιπέδων σε ημερόπλοια της Σαντορίνης

Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών

Οι… άγνωστοι τουρίστες

Με μια απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση, οι ελεγκτές τηςπραγματοποίησαν έφοδο στα γνωστά ημερόπλοια της, που πραγματοποιούν τις ημερήσιες κρουαζιέρες πέριξ του νησιού.Την ώρα, που δεκάδες σκάφη έδεναν στα λιμάνια τηςκαι του, γεμάτα τουρίστες, οι οποίοι είχαν απολαύσει το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του νησιού, οι ελεγκτές τηςάρχισαν τον έλεγχο.Μετά από πληροφορίες και στοιχεία, που είχαν συλλέξει οι, σύμφωνα με τα οποία τουριστικά σκάφη (ημερήσια κρουαζιερόπλοια, ημερόπλοια, καταμαράν κλπ) στηχρησιμοποιούν διαφόρους τρόπους για να αποκρύπτουν έσοδα (όπως ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, καταστρατήγηση της ολικής ναύλωσης κ.ά.), και επομένως εισπράττουν και δεν αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο σημαντικά ποσά από ΦΠΑ, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η επιχείρησηΟι ελεγκτές τηςέφτασαν στηαπό διάφορεςαπό όλη την Ελλάδα, χωρίς να είναι… γνώριμοι στο νησί και με πρόφαση μια… ανέμελη βόλτα ανάμεσα στο πλήθος, που κυκλοφορούσε στις προβλήτες, περίμεναν να δέσουν τα τουριστικά σκάφη, μετά το ηλιοβασίλεμα.Μόλις άρχισαν τα σκάφη να καταφθάνουν, προκειμένου να αποβιβάσουν τους επιβάτες στις προβλήτες, οι ελεγκτές φόρεσαν τα γιλέκα της ΑΑΔΕ και έβγαλαν τα tablets, ξεκινώντας αιφνιδιαστικά την εκτέλεση της δράσης.Δηλαδή, τον προβλεπόμενο φορολογικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσουν την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τουρισμό.