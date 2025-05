Σε τρεις μήνες απορροφήθηκε το 40% του προγράμματος «Σπίτι μου 2», λέει η Μιχαηλίδου

Στις θετικές προοπτικές του στεγαστικού προγράμματος « Σπίτι μου ΙΙ », αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου , ενώ τόνισε και τη σημασία της γραμμής εξυπηρέτησης για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας.Σχετικά με το «Σπίτι μου ΙΙ», που αποτελεί μία βελτιωμένη εκδοχή του ήδη πετυχημένου πρώτου προγράμματος, η κυρία Μιχαηλίδου μιλώντας στο Open υπογράμμισε ότι «το πρόγραμμα έχει ήδη απορροφήσει το 40% του συνολικού του προϋπολογισμού, μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότιόχι μόνο έχουν πάρει έγκριση δανείου για συγκεκριμένο ακίνητο που επέλεξαν, αλλά καιπου ήθελαν». Για να συμπληρώσει: «Συνεπώς, δεν μιλάμε απλώς για αιτήσεις, μιλάμε για πραγματικά βήματα προς την ιδιοκατοίκηση».Πρόσθεσε δε ότι «μια οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα 32.000 ευρώ μπαίνει στο πρόγραμμα και αγοράζει σπίτι με δόση δανείου πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που θα πλήρωνε. Είναι η πρώτη φορά που η στεγαστική πολιτική έχει τέτοιο αντίκτυπο στην καθημερινότητα».Αναφερόμενη στην επίδραση του προγράμματος στην αγορά, η υπουργός τόνισε ότι «η γρήγορη απορρόφηση του "Σπίτι μου ΙΙ", οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι μέχρι πρότινος κλειστά ακίνητα,».Παράλληλα, η Δόμνα Μιχαηλίδου, στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (help desk) για την, η οποία παρέχει άμεση βοήθεια για οποιοδήποτε τεχνικό ή διαδικαστικό ζήτημα που σχετίζεται με την έκδοση και τη χρήση της κάρτας. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο help desk, καλώντας στο 210 300 7606, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–17:00.Αναφορικά με το help desk για την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η υπουργός επισήμανε ότι «μέχρι πρόσφατα, τα άτομα με αναπηρία ήταν υποχρεωμένα να αποδεικνύουν την αναπηρία τους κάθε φορά που επιθυμούσαν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικούς χώρους ή μέσα μεταφοράς. Η διαδικασία αυτή, ήταν προσβλητική απέναντι στα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα τόσο του ατόμου με αναπηρία όσο και του συνοδού του».«Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι αόρατοι. Όπως θεσπίσαμε τον Προσωπικό Βοηθό και προχωρήσαμε στην Πρώιμη Παρέμβαση για το φάσμα του αυτισμού, έτσι συνεχίζουμε ώστε η ισότητα στην καθημερινότητά τους να είναι αυτονόητη. Χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς εμπόδια», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.