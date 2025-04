Οι «Ανακατατάξεις» κεντρική θεματική του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών - 1.018 ομιλητές στη φετινή διοργάνωση

Ακαδημαϊκοί Στοχαστές και Εκπρόσωποι Κορυφαίων ΜΜΕ



Οι θεματικές

Το Φόρουμ φιλοξενεί και φέτος εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της διανόησης, της επιστήμης και της διεθνούς δημοσιογραφίας, οι οποίες συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον δημόσιοΑνάμεσά τους ενδεικτικά θα παρευρεθούν, ο Οικονομολόγος Nouriel Roubini, o Πρόεδρος του Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση Henry Huiyao Wang, o κάτοχος τη έδρας Γεωπολιτικής Robert Strausz-Hupé Chair στο Foreign Policy Research Institute Robert D. Kaplan, ο δημοσιογράφος της Haaretz Gideon Levy, ο πρόεδρος του Building Bridges Foundation Patrick Odier, η Καθηγήτρια στο McCourt School of Public Policy του Georgetown University Renee DiResta, η Φιλόσοφος και Διευθύντρια του Einstein Forum Susan Neiman, ο Ιδρυτής του Project 2025 Paul Dans, ο Συγγραφέας και Επενδυτής σε εταιρίες τεχνολογίας Alvin Graylin, ο αρχισυντάκτης της Wall Street Journal Gerard Baker, ο Αρχισυντάκτης του Monocle Jayson Tyler Brûlé, o Επικεφαλής Οικονομικός Σχολιαστής των Financial Times Martin Wolf, ο Εκδότης των Korean Times Young-jin Oh, ο Εκδότης του Wealth of Nation Simon Nixon και ο Σχολιαστής του Reuters Hugo Dixon.Συνοπτικά, η διοργάνωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών επικεντρώνεται στις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα, με αιχμή τηνκαι τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.Οι ομιλητές θα αναλύσουν στρατηγικές προκλήσεις για την, με θέματα όπως η, η, η, ηκαι η, καθώς και τιςΤαυτόχρονα, θα συζητηθούν οι προοπτικές τηςκαι των δυναμικών κλάδων της, όπως η Ναυτιλία, ο Τουρισμός, οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και η Ενέργεια.Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου του συνεδρίου διαδραματίζουν τα διεθνήκαι, τα οποία συμμετέχουν ως content partners, συνεισφέροντας με την εμπειρία, την ερευνητική γνώση και την επιρροή τους.Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Chatham House, Club de Madrid, Bled Strategic Forum, GLOBSEC, Warsaw Security Forum, Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Wilfried Martens Centre for European Studies, National Opinion Research Center at the University of Chicago (NORC), RAND Corporation, European University Institute, The Emirate Policy Center, Royal United Services Institute (RUSI), The Brenthurst Foundation, Global Federation of Competitiveness Council (GFCC), London School of Economics, Hellenic Observatory European Institute, New Strategy Center, The US Russia Foundation, Hellenic American Leadership Council (HALC).