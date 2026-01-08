Στα ταμεία. Πρώτα ο «Καποδίστριας» μετά τα «κάλαντα» και από σήμερα «τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» Το σύνολο σε αριθμούς; Πάνω από δύο εκατομμύρια εισιτήρια. Αντε παιδιά. Λίγο ακόμα και οι αίθουσες θα δουν άσπρη μέρα. Κατά τα άλλα το «Greenland 2» η απόλυτη ταινία καταστροφής. Καλοφτιαγμένη. Συνιστώ να αποφύγετε «ένα πράγμα με φτερά». Οσο για τους απαιτητικούς πρώτα «η κιθάρα φλαμένκο» και μετά «το αριστερό μου χέρι». Όμως the best of all η «Γερτρούδη» του Καρλ Ντράγιερ, παραγωγής 1964!Πέντε χρόνια αργότερα, μετά το πρώτο «Greenland» οι κάτοικοι του καταφυγίου – και ιδιαίτερα η οικογένεια Γκάριτι – νιώθουν πως αυτή η “νέα κανονικότητα” δεν είναι ούτε νέα ούτε κανονική. Οι επιζώντες παλεύουν να κρατήσουν ζωντανά τα απομεινάρια του παλιού κόσμου. Πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινότητα, γιατί οι άνθρωποι χωρίς σκοπό αρχίζουν να χάνουν τον έλεγχο και τον δρόμο τους. Ετσι μαθαίνουν πώς να υπάρχουν μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, που σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια υπόγεια φυλακή-η απόλυτη καταστροφήΤο τηλεοπτικό. Σαν μαύρη κωμωδία. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος. Θυμίζω: Τέσσερις γυναίκες - η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό - που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους—έτσι κι έτσιΙδιαίτερη περίπτωση. Η Σι-Σινγκ Τσου από Ταιβάν εκτός από σκηνοθεσία είναι και παραγωγός αλλά και ηθοποιός. Το story πάει κάπως έτσι: Όταν μια μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν μαζί στην Ταϊπέι, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής της πόλης, ενώ παράλληλα παλεύουν να διατηρήσουν την ενότητά τους ως οικογένεια. Την ίδια στιγμή η μικρή κόρη μαθαίνει ότι το αριστερό της χέρι είναι “διαβολικό”—μόνο για ψαγμένους

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει



Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα

Εξαιρετικό θρίλερ γαλλικής παραγωγής με την Τζόντι Φόστερ να μιλάει τέλεια την γαλική. Οπου διάσημη ψυχίατρος (η Φόστερ) στο Παρίσι αναζητεί τα αίτια θανάτου μιας ασθενής της επειδή πιστεύει ότι δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε-καθηλωτικό, η καλύτερη επιλογή με το έμπα του 2026

Εκ πρώτη όψεως, ο Τζάρμους αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών. Παρεμπιπτόντως η παραγωγή είναι του Saint Laurent. Χωρίς να κρίνει, παράγει ένα έργο ωριμότητας και σπάνιας ισορροπίας, γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους - κάπως απόμακρους - γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Κάθε κεφάλαιο εκτυλίσσεται στο παρόν και σε διαφορετική περιοχή: Νιου Τζέρσεϊ, Δουβλίνο και Παρίσι. Αποτέλεσμα; Πλήρης αποξένωση!—οι σιωπές τα λένε όλα!

Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων

Ψυχολογικό θρίλερ. Με πολλά επεισόδια. Οπου η Αμάντα Σέιφριντ προσλαμβάνει ως οικιακή βοηθό και οικονόμο την Σίντνει Σουίνι. Η οποία μόλις είχε αποφυλακιστεί και μάλιστα βρίσκεται υπό επιτήρηση. Η οικία πολυτελέστατη. Η Σέιφριντ στην αρχή ευγενέστατη στη συνέχεια υστερική. Είναι σχιζοφρενής λέει ο σύζυγός της. Τελικά μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις ο σύζυγος διώχνει την Σέιφριντ και πέφτει στο κρεβάτι με την Σουίνι. Υπάρχει και συνέχεια. Πλήρης ανατροπή—θα αρέσει

Μετά από σαράντα χρόνια. Η πρώτη, ποιητική ανάσα του Δήμου Αβδελιώδη μόλις μία ώρα και κάτι ψιλά. To καλοκαίρι του 1960, σε ένα γραφικό μαστιχοχώρι της Χίου, δύο δεκάχρονα αγόρια περνούν μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές και πρωτογνωρίζουν τον έρωτα. Όλα και όλοι εραστές της Τέχνης, Δηλαδή ερασιτέχνες. Όταν προβλήθηκε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αποθεώθηκε-- Αραγε αντέχει στο χρόνο;

Οι φωνές Παλαιστινίων εγκλωβισμένων προκαλούν τις αντοχές των θεατών. Όμως κουβέντα για την Χαμάς. Στις 29 Ιανουαρίου 2024 οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Καθώς προσπαθούν να τη κρατήσουν στη γραμμή, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να στείλουν ένα ασθενοφόρο. Με παραγωγούς τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Μπραντ Πιτ, Ρούνι Μάρα και Αλφόνσο Κουαρόν—δυνατό, εφιαλτικό, αλλά πολιτικά προβληματικό

Το ίδιο story είχε σκηνοθετήσει ο Κώστας Γαβράς στο «Τσεκούρι», παραγωγής 2005. Οπου απολυμένος μετατρέπεται σε βασανιστής και δολοφόνο τεσσάρων αθώων. Των αντιπάλων του που διεκδικούν την ίδια, με εκείνον, θέση. Απίστευτο. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή; Επειδή κάθε ιδεολογικό αφήγημα έχει εκτοπιστεί από το μυαλό της κοινωνίας. Επειδή πρέπει πάση θυσία να διατηρήσω το επίπεδο της ζωής μου και της οικογένειάς μου. Επειδή ο Μαν-σου (το όνομά του) είναι αδύνατον να πολεμήσει το σύστημα. Πιο εύκολα να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή μετράει όσο και ενός τετράποδου κατοικίδιου-αξίζει!

Θρυλικό, κλασικό του 1965 από Πολωνία. Οπου κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων , σε ένα ερημωμένο σπίτι, δύο αντίπαλοι στρατιώτες, βρίσκουν ένα χειρόγραφο, το οποίο εξιστορεί την ιστορία του παππού του, Ισπανού αξιωματικού, Αλφόνσο βαν Γουόρντεν. Τότε αυτός θα αρχίσει ένα ταξίδι περιπετειών και ιστοριών ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία--Ο Κόπολα και ο Σκορσέζε το λάτρεψαν.

Καταστροφολογικό από Αυστραλία. Με ζόμπι. Οπου νέα, παντρεμένη, γυναίκα, ψάχνει εναγωνίως να βρει τα ίχνη του άντρα της. Η χώρα σε πλήρη ερήμωση από όπλο μαζικής καταστροφής. Οι νεκροζώντανοι ορμούν αλλά εκείνη πορεύεται στο πουθενά—κι όμως αξίζει

Tο εργαστήριο του Άγιου Βασίλη δεν είναι πια αυτό που ήταν: η μαγεία και η παράδοση έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία και τον αυτοματισμό, το χριστουγεννιάτικο έλκηθρο έχει παροπλιστεί και τα δώρα διανέμονται μέσω ενός υπερσύγχρονου κέντρου logistics. Ακόμα και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης έχει αποσυρθεί, παραδίδοντας το εργαστήριό του σε μια νέα γενιά χριστουγεννιάτικων—μόνο για παιδάκια

Κάτι σαν ντοκιμαντέρ μόλις 75 λεπτά. Σε μια μητρόπολη, οι ζωές των κατοίκων της σαν μνήμη από τσιμέντο. Μικρές, ανεπαίσθητες πράξεις που συχνά περνούν απαρατήρητες αλλά διαμορφώνουν τον παλμό της ζωής. Μια κινηματογραφική βόλτα χωρίς χαρτί και πυξίδα—με πολλές επιφυλάξεις!

Προφητικό; Μπορεί! Σε ένα κοντινό μέλλον, στη Βραζιλία, οι ηλικιωμένοι αποκλείονται από την ενεργό κοινωνική συμμετοχή μέσω ακραίας επιτήρησης. Κάποιοι στέλνονται στην Αποικία, από όπου λέγεται ότι οι περισσότεροι δεν επιστρέφουν ποτέ. Η Τερέζα, μια 77χρονη γυναίκα της εργατικής τάξης αρνείται να συμμορφωθεί και να παραδοθεί στην μοίρα της--Ενας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε !

Απελπισμένος να γίνει μέγας και τρανός, ο Μπομπ Σφουγγαράκης θα αποδείξει το θάρρος του στον Κύριο Καβούρη ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό, έναν μυστηριώδη ξιφομάχο και πειρατή-φάντασμα, σε μια θαλασσινή κωμική περιπέτεια που τον οδηγεί στα βάθη του ωκεανού, εκεί όπου κανένας Σφουγγαράκης δεν έχειφτάσει μέχρι τώρα. Ο Μπομπ είναι δημιούργημα του θαλάσσιου βιολόγου και animator Stephen Hillenburg—μποναμάς για τα παιδάκια!

Παιδικό. Οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή των Χριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Η ατμόσφαιρα μοσχοβολά από χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και όλα δείχνουν πως οι γιορτές θα είναι γεμάτες θαλπωρή. Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι «γίγαντες»: μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους—ό,τι πρέπει για «μωρά»

Animation που ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – εκείνη του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του—κάτι λέει

Ο πρώτος μποναμάς των εορτών. Ο ελληνικός μποναμάς. Στην ταινία πλήθος γνωστών ονομάτων. Το στόρι θυμίζει Κάρολο Ντίκενς και Σκρουτζ. Υπερβατική περιπέτεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία-συμπαθές

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό

Χλωμή ρεπλίκα του θρυλικού «Ανακόντα» του 1997. Οπου δύο τύποι με IQ μπιφτεκιού, καταφθάνουν στον Αμαζόνιο με στόχο να κινηματογραφήσουν, στο πόδι την αχόρταγα καταστροφική μανία ενός τεράστιου ερπετού. Και φυσικά την πατάνε!—ούτε από μακριά!

Να εξοργιστώ; Όχι αρνούμαι. Αν και ο σκηνοθέτης, πέρα από την φλυαρία του, επιχειρεί να εξανθρωπίσει τα τέρατα του Ναζισμού. Οπου ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι αναλαμβάνει να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Χέρμαν Γκέρινγκ , του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους. Καλά να δείτε το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «Νυρεμβέργη» για να καταλάβετε το μέγεθος της μπαρούφας του Τζέιμς Βάντερμπιλτ!—πλαστογράφοι της Ιστορίας!

Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!

Σκέτη ταλαιπωρία. Ένας πατέρας, χάνει αιφνίδια την σύζυγό του και προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος τους δύο ανήλικους γιους του αλλά σταδιακά απομονώνεται από τον έξω κόσμο και η επαφή του με την πραγματικότητα καταρρέει. Καθώς βυθίζεται σε απόγνωση, μία σκοτεινή παρουσία στοιχειώνει τη ζωή του. Τι είναι αυτό το μυστηριώδες πλάσμα που τον στοιχειώνει; Ένα θηριώδες κοράκι—ούτε με σφαίρεςΟ χιμπατζής τρελάθηκε. Και ορμάει να κατασπαράξει την Λούσι και την παρέα της. Που; Σε τροπικό νησί. Και μάλιστα σε βιλάρα πολυτελείας κρυμμένη και απομονωμένη σε βράχο. Κάπως έτσι ο φιλικός και υπάκουος Μπεν, ο χιμπατζής που λέγαμε, αρχικά χαίρεται αλλά σύντομα γίνεται ασυνήθιστα επιθετικός—πάμε παρακάτωΚαι αυτή η Ισπανική ταινία είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Ο σκηνοθέτης είναι μουσικός. Ο Γεράι Κόρτες σπουδαίος κιθαρίστας φλαμένκο. Ξεκινούν ένα μουσικό ταξίδι για να ηχογραφήσουν ένα άλμπουμ που πηγάζει από μια βαθιά θλίψη. Αυτή η δημιουργική διαδικασία ωθεί τον Γεράι να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Το αποτέλεσμα; Χαοτικό και μπερδεμένο-- Κάτι μεταξύ χιπισμού και κρυφού ερωτισμού!Κλασικό και αριστοτεχνικά φτιαγμένο. Το κύκνειο άσμα του Καρλ Ντράγιερ. Παραγωγής 1964. Από Δανία. Η Γερτρούδη αρνείται να συμβιβαστεί στον έρωτα και στη ζωή. Παντρεμένη με έναν επιτυχημένο, αλλά συναισθηματικά απόντα πολιτικό, θα επανασυνδεθεί με έναν παλιό της έρωτα και θα έρθει αντιμέτωπη με έναν νεότερο ποιητή. Η επιλογή της παραμένει αμετακίνητη: απόλυτη αφοσίωση στον έρωτα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς διαπραγμάτευση—σεμινάριο μινιμαλισμού!