Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Πρώτο στη λίστα της εμπορικότητας ένα ακόμα επεισόδιο με Spider-man. Οσο για τις υπόλοιπες αν και «εναλλακτικές» μεταξύ μετριότητας και καλών προθέσεων. Ασε να μην αναφερθώ στο ελληνικό «Dissolved». Τόσο χαμηλά; Και μη χειρότερα!Πάλι Super ήρωας, πάλι Spider-man, πάλι μία από τα ίδια. Ποια η διαφορά; Μα φυσικά το γεγονός της αποκάλυψης της αληθινής ταυτότητας του 17χρονου Πίτερ Πάρκερ—Α χου δεν με νοιάζει!- Φυσικά πρόκειται για Animation και φυσικά για μιούζικαλ, να το δείτε με την αυθεντική «μορφή» δηλαδή στην αγγλική ώστε να απολαύστε τους χαρακτήρες όπως έχουν επινοηθεί--ΔιασκεδαστικόΑπό Νορβηγία, οικογενειακό δράμα, όπου εκείνη όταν μαθαίνει πως πάσχει από ανίατη αρρώστια τότε ξεσπάει θύελλα «εσύ και τα παιδιά με τρώγατε συνέχεια, έπρεπε να σας είχα εγκαταλείψει»--θλιβερόΌλα μέσα, σχέσεις, έρωτας, «συμπλοκές» και τα πάντα--Μια άλλη φορά!Από «πήδημα» σε «πήδημα» και από γυμνή περιφορά σε γυμνή περιφορά, τι θέλει να πει ο «ποιητής»; Who knows-- Πλίνθοι κέραμοι

«Μην κοιτάτε πάνω»(Don't Look UP)

Σκ Ανταμ ΜακΚέι, Cast Τζένιφερ Λόρενς, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μέριλ Στριπ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τιμοτέ Σαλαμέ—Η απόλυτη παρωδία για τη σημερινή, παγκόσμια, πανδημία παράνοιας. Οπου κομήτης πρόκειται να αφανίσει το σύμπαν αλλά κανείς δεν δίνει σημασία—οπωσδήποτε



«Ελα να δεις» (Idi I Smotri)

Σκ Ελεμ Κλίμοφ, Cast Αλεξέι Κρόβετσνκο, Ολγκα Μιρόνοβα--Μέσα στις δέκα καλύτερες πολεμικές ιστορίες όλων των εποχών όπου κανίβαλοι Χιτλερικοί, εγκλωβίζουν εντός εκκλησίας γέρους και παιδιά και μετά τους καίνε--ατελείωτη ανατριχίλα!

«Η γαλλική αποστολή» (The French Dispatch)

--Σκ Ουές Αντερσον, Cast Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Οουεν Ουίλσον, Μπιλ Μάρει, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Τίλντα Σουίντον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Τζέφρι Ράιτ, Λιβ Σράιμπερ, Λεά Σειντού—Τρεις ιστορίες εξωφρενικά ανάποδα σκηνοθετημένες με ιδιαίτερη αισθητική πρωτοτυπία και με καταιγισμό ευρηματικών σχολίων—Θρίαμβος κομψότητας



«Μπενεντέτα» (Benedetta)

--Σκ Πολ Βερχόφεν, Cast Βιρζινί Εφιρά, Δάφνη Πατακιά, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Λαμπέρ Ουιλσόν—Σκάνδαλο «βλάσθημο» και αποκαλυπτικό με δύο μοναχές του 17ου σε πάθος λεσβιακό--Ακραίο

«Η εξουσία του σκύλου» (The Power of the Dog)

--Σκ Τζέιν Κάμπιον, Cast Μπέντεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσε Πλέμονς, Κόντι Σμιτ Μακφί—Western άλλου τύπου και κρυφός «πόλεμος» ανάμεσα σε δύο αδέρφια για την καρδιά μιας γυναίκας—γυναικείο Western

«Dune»

--Σκ. Ντενί Βιλνέβ, Cast: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρεμπέκα Φέργκισον, Οσκαρ Αιζακ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ. Στέλαν ΣκάρσγκαρντΛιντς, Ρέιφ Φάινς—Εικαστικό επίτευγμα και εξαιρετική χημική ένωση Ατρειδών, Σαίξπηρ, Λόρενς της Αραβίας και Star Wars—Καθηλώθηκα!

«Daniel 16»

Σκ Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, Cast Νικόλας Κίσκερ, Βασίλης Κουκαλάνι, Μαρλένε Καμίνσκι, Κωστής Καλλιβρετάκης, Κωστής Σειραδάκης--Ρεαλιστικό, ιδρωμένο, λιτό στα χνάρια των αδελφών Νταρντέν όπως «Ροζέτα» και «Υπόσχεση» με πρωτότυπο στόρι, όπου κάπου στην Ελλάδα είναι εγκαταστημένη γερμανική δομή φιλοξενίας άτακτων παιδιών Γερμανίας--Λιτό



«Η οικογένεια Ανταμς 2»(Adam’ s Family 2)

Σκ Γκρεγκ Τίρναν, Κόνραντ Βέρνον, Cast (φωνές): Οσκαρ Αιζακ, Σαρλίζ Θέρον, Κλόε Γκρέις Μόρετζ--Φυσικά Animation όπου κάποιος απρόσκλητος επιχειρεί να αποδείξει ότι η Γουένσντει δεν είναι κορούλα της Μορτίσια και έτσι ο μπαμπάς Γκόμεζ παρέα με όλα τα εκλεκτά μέλη της οικογένειας, αναχωρούν προς ανακάλυψη κάθε σπιθαμής της Αμερικανικής γης: «παιδάκια είπες; Κι εγώ που νόμιζα ότι τρώμε παιδάκια»!—Τρισχαριτωμένο!

«Ατυχές πήδημα η παλαβό πορνό» (Bad Luck Banging or Loony Porn)

Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι-- Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό!--Ιδιαίτερο

«West Side story»

Σκ Στίβεν Σπίλμπεργκ, Cast Ανσελ Ελγκορτ, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Αριάνα Ντε Μπόσε, Ντέιβιντ Αλβάρεζ, Ρίτα Μορένο--Ολα είναι τέλεια. Χορογραφίες, χορευτές, ντεκόρ, ρουχισμός, φωτογραφία. Ε και; Μπροστά στο αυθεντικό και θρυλικό μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ με Νάταλι Γουντ, Τζορτζ Τσακίρη και Ρίτα Μορένο δεν πιάνει μία!--Βαρέθηκα

«Ghostbusters Legacy»

Σκ Τζέισον Ράιτμαν, Cast Κάρι Κουν, Μακένα Γκρέις, Φιν Βόλχαρντ, Πολ Ραντ-- Από φάντασμα σε φάντασμα, από σπλάτερ σε σπλάτερ και από σαχλαμάρα σε σαχλαμάρα—μόνο για πιτσιρίκια

«Κλίφορντ ο κόκκινος σκύλος» (Clifford the big Red Dog)

Σκ Ουόλτ Μπέκερ, Cast Ντάρμπι Γκαμπ, Αιζακ Γουάνγκ, Τζακ Γουάιχολ, Τζον Γκλιζ-- Η μικρή Εμιλι υπό την επιμέλεια ενός κακότροπου θείου που ούτε φωτογραφία σκύλου δεν αντέχει, έλα όμως που η πιτσιρίκα μπάζει κρυφά ένα μαλλιαρό, θεόρατο κουτάβι—Only for KIds

«Καλάβρυτα 1943»

Σκ Νικόλας Δημητρόπουλος, Cast Μαξ φον Σίντοου, Δανάη Σκιαδά, Γιώργος Βογιατζής—Μυθιστορηματική ανασύσταση του εφιαλτικού χρονικού ολοκαυτώματος Καλαβρύτων—τίμιο και σοκαριστικό

«Αρχηγός από κούνια 2» (Boss Baby 2)

Σκ Τομ Μακ Γκραθ, Cast (φωνή) Πάνος Μουζουράκης--Μωρά της πιπίλας εντοπίζουν τα ίχνη αλλά και εξουδετερώνουν τους κακούς αυτού του κόσμου—χα χα χα

«Titane»

Σκ Ζουλιά Ντικουρνό, Cast Αγκάτ Ρουσέλ, Βενσάν Λιντόν-Όλα μέσα από λεσβιακά μέχρι μαχαιρώματα, φόνους και άλλα τέτοια…πικάντικα—Ολα για πούλημα!

«Ασπρο πάτο» (Druk)

Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!

«Η ζωή συνεχίζεται»(C’ mon C’ mon)

Σκ Μάικ Μιλς, Cast Χοακίν Φίνιξ, Γκάμπι Χόφμαν, Γούντι Νόρμαν--Ασπρόμαυρο και ολότελα ακατανόητο. Κάτι για τη σχέση μεγάλων-μικρών, κάτι για δημοσιογραφία και κάτι περί σχέσεων και γάμου. Κάτι απ όλα-κρίμα

«The Black Batchelor»

Σκ Γιώργος Παπαδάκος, Cast Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μελέτης Ηλίας, Ελένη Φιλίνη, Θοδωρής Βισκαδουράκης, Βίβιαν Κοντομάρη-- Παρέα αρσενικών του χαβαλέ, εγκλωβίζεται σε πύργο Μάνης κατοικημένο από βρικόλακες πανέτοιμους να ρουφήξουν αίμα—καραφαρσάρα

«Η νύμφη του νερού» (Undine)

Σκ Κρίστιαν Πέτσολντ, Cast Πάουλα Μπιρ, Φραντς Ρογκόφσκι--Από τις μεγάλες απογοητεύσεις της χρονιάς κάτι μεταξύ ενός μεγάλου, ανολοκλήρωτου έρωτα και υποβρυχίων ανακαλύψεων για το παρελθόν του Βερολίνου!-Κρίμα!

«Ο οίκος των Gucci» (House of Gucci)

Σκ Ρίντλει Σκοτ, Cast Ανταμ Ντράιβερ, Lady Gaga, Τζέρεμι Αιρονς, Αλ Πατσίνο, Τζέραρντ Λίτο—Κάτι σαν παραλλαγή «Δυναστείας» με οικογενειακές ίντριγκες και προδοσίες--Σαπουνόπερα

«Eternals»

Σκ Κλόε Ζάο, Cast Αντζελίνα Τζολί, Σάλμα Χάγιεκ,Τζέμα Τσαν—Μια ομάδα «αιώνιων» και προικισμένων εναντίον τεράτων που σχεδιάζουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα—τέρατα!



