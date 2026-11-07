Τραγωδία στο Μεξικό: Σκοτώθηκε 7χρονη μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο, ερευνάται αν την πυροβόλησαν αστυνομικοί
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Μεξικό Νεκρό παιδί Αστυνομία πυροβολισμοί

Τραγωδία στο Μεξικό: Σκοτώθηκε 7χρονη μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο, ερευνάται αν την πυροβόλησαν αστυνομικοί

Η μητέρα καταγγέλλει ότι ελικόπτερο ακολούθησε το όχημά τους και άνοιξε πυρ, παρά την προσπάθεια του πατέρα να δείξει ότι μετέφεραν παιδιά

Τραγωδία στο Μεξικό: Σκοτώθηκε 7χρονη μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο, ερευνάται αν την πυροβόλησαν αστυνομικοί
Οι μεξικανικές αρχές διενεργούν έρευνα για τον θάνατο κοριτσιού με αμερικανική υπηκοότητα, που υπάρχουν υποψίες ότι χτυπήθηκε από πυρά της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πολιτεία Ταμαουλίπας, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Παρασκευή.

Ο θάνατος του παιδιού, στη Ματαμόρος, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, καταγράφτηκε την 29η Οκτωβρίου, ενώ είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις ασφαλείας για να διαλύσουν οδοφράγματα που είχαν στήσει ένοπλοι.

Η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει αν όντως το θύμα, 7 ετών, χτυπήθηκε από πυρά ανδρών της αστυνομίας που επέβαιναν σε ελικόπτερο.

«Η έρευνα προχωρά», τόνισε στο δίκτυο Milenio ο εισαγγελέας της Ταμαουλίπας, ο Χεσούς Γκοβέα, διευκρινίζοντας ότι οι αστυνομικοί που ελέγχονται για την υπόθεση παραμένουν ελεύθεροι προς το παρόν.

Κατά τον κ. Γκοβέα, αστυνομικοί είπαν πως άνοιξαν πυρ ανταποδίδοντας «επίθεση» που δέχθηκαν από οδόφραγμα.

Η μητέρα του θύματος όμως αντιτείνει πως ελικόπτερο ακολούθησε το όχημα στο οποίο επέβαιναν η ίδια, ο σύζυγός της και πέντε παιδιά τους.

Πρόσθεσε ότι ο σύζυγος κατέβηκε από το όχημα, για να δείξει στους αστυνομικούς ότι ήταν πολίτες και στο όχημα επέβαιναν παιδιά, όταν άρχισαν να δέχονται πυρά. Τραυματίστηκε επίσης δεύτερο παιδί τους, 13 ετών.

Στο Μεξικό, χώρα την οποία σαρώνει κύμα βίας αποδιδόμενο στα καρτέλ των ναρκωτικών, πολλοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από διασταυρούμενα πυρά μεταξύ κακοποιών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης, ή επειδή δεν σταμάτησαν σε κάποιο οδόφραγμα.

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