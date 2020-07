Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΚΛΑΣΙΚΕΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΞΙΖΟΥΝ

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Πολλές νέες αφίξεις, συμπαθητικούτσικες ;h πληκτικούτσικες, επομένως μόνο μία η καλύτερη και ιδιαίτερη: «Οι 12 ένορκοι». Ασπρόμαυρη μεν, αριστουργηματική και αρυτίδωτη δε!Σίντνεϊ Λουμέτ, Cast Πίτερ Φόντα, Λι. Τζ. Κομπ, Μάρτιν Μπάλσαμ, Ρόμπερτ Γουέμπ, Τζακ Γουόρντεν—Θρυλικό, εξαιρετικό, αξεπέραστο του 1957--Δώδεκα ένορκοι αποφασίζουν για το θάνατο η τη ζωή νέου κατηγορούμενου για πατροκτονία—ΟπωσδήποτεΑρμάντο Ιανούτσι, Cast Ντεβ Πατέλ, Τίλντα Σουίντον, Μπεν Γουίσο, Χιού Λόρι--«Πειραγμένο» το αθάνατο μυθιστόρημα του Τσαρλς Ντίκενς και το στυλ περίπου γκροτέσκο—Ετσι κι έτσιΚριστόφ Ντιτιρόν, Cast Πιέρ Ρισάρ, Εντί Μιτσέλ, Ρολάν Ζιρό—Συμπαθέστατη κομεντί με πρώην αριστερό αρχισυνδικαλιστή εναντίον ιδιοκτήτη εργοστασίου επειδή πριν από εξήντα χρόνια τόλμησε να «κοιμηθεί» με την γυναίκα του--ΚαλούτσικοΜιγκέλ Ανχελ Χιμένεζ, Cast Εμα Σουάρεζ, Ακύλας Καραζήσης--Πενηνταπεντάχρονη Ισπανίδα, με σοβαρά προβλήματα υγείας, πέφτει στη Νίσυρο πάνω σε Ελληνα και ιδού η γαλήνη αλλά και η ταραχή ερωτικής συντροφιάς--ΤρυφερούτσικοΕκτορ Καμπεγιά, Cast Ζοσιάν Μπαλασκό, Ντιντιέ Μπουρντόν, Μπρουνό Μπεναμπάρ--Η κορούλα δυναμική, οι γονείς υποταγμένοι σ αυτήν και ο μέλλον σύζυγος παραλίγο άπιστος—Παραλίγο!Γκαμπριέλε Μουτσίνο, Cast Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Μικαέλα Ραματσότι, Νικολέτα Ρομανόφ--Νεαρός ερωτεύεται κουκλίτσα, εκείνη φεύγει τα φτιάχνει με μικρομαφιόζο, ξεχνάει, επιστρέφει και στο τέλος ερωτεύεται φίλο του αγαπημένου της--ΠληκτικούτσικοΣίαμακ Ετεμάντι, Cast Μέλικα Φορουτάν, Σαχμπάζ Νοσίρ, Σοφία Κόκκαλη, Αργύρης Πανταζάρας, Λένα Κιτσοπούλου, Δημήτρης Ξανθόπουλος--Αφαντος Ιρανός φοιτητής κατά την άφιξη των γονιών του στην Αθήνα και έτσι η μητέρα ψάχνει--ΣυμπαθούτσικοΟρσον Γουέλς, Cast Αντονι Πέρκινς, Ορσον Γουέλς, Ρόμι Σνάιντερ, Ακίμ Ταμίροφ, Ζαν Μορό--Εμβληματικό, αλησμόνητο και ατσαλάκωτο αριστούργημα, παραγωγής 1962. Αν ζούσε ο Φραντς Κάφκα θα ευγνωμονούσε Ορσον Γουέλς-ΑριστούργημαΤσαρλς Λότον, Cast Ρόμπερτ Μίτσαμ, Σέλει Ουίντερς, Λίλιαν Γκις-- Ασπρόμαυρο του 1955 όπου ραδιούργος, νοσηρός και δολοφόνος κατά συρροή, παριστάνοντας τον ιεροκήρυκα παγιδεύει χήρες, ξαφρίζει τα πορτοφόλια τους και στη συνέχεια τις απαλλάσσει από τα βάσανα αυτής της ζωής—All Time ClassicΡόμαν Πολάνσι, Cast Τζακ Νίκολσον, Φέι Ντάναγουει, Τζον Χιούστον--Το καλύτερο φιλμ νουάρ όλων των εποχών, γυρισμένο το 1974 αλλά πάντα χωρίς μισή ρυτίδα—ΟπωσδήποτεΙνγκμαρ Μπέργκμαν, Cast Λιβ Ούλμαν, Μπίμπι Αντερσον--Επανακυκλοφορία μιας αινιγματικής ιστορίας που το 1964 σκηνοθέτησε ο Ινγκμαρ Μπέργκμαν με ντουέτο γυναικών—All time ClassicΜάριελ Χέλερ, Cast Τομ Χανκς, Μάθιου Ρίς, Σούζαν Κέλεχι Ουάτσον, Κρις Κούπερ— Ρεσιτάλ ερμηνείας από Τομ Χανκς, κι έτσι μια ακόμα υποψηφιότητα Οσκαρ Α ρόλου—Καλοκαιρινή συντροφιάΑριελ Γουινογκράδο, Cast Γκιγιέρμο Φρανσέγια, Ντιέγκο Περέτι, Χουάν Αλάρι- Καλοφτιαγμένη και καλοκουρδισμένη ληστείας Τραπέζης στην Αργεντινή του 2005--ΚαλόΤζέιμς Ντ΄Αρσι, Cast Λίαμ Νίσον, Μάικλ Ρίτσαρντσον, Βαλέρια Μπιλέλο—Πατέρας-γιος με μνήμες από το παρελθόν, συμφιλιώνονται στο ειδυλλιακό τοπίο της Τοσκάνης. Αφιερωμένο στη μνήμη της Νατάσα Ρίτσαρντσον, χήρας Λίαμ Νίσον και μητέρας του Μάικλ Ρίτσαρντσον--ΣυμπαθέστατοΑγγελος Φραντζής, Cast Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης—Καλοφτιαγμένο πορτραίτο της μοναδικής Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, «άγνωστης» στιχουργού αριστουργημάτων όπως «δυο πόρτες έχει η ζωή»--Θεά η Καραμπέτη!Νίκολας Ρεγκ, Cast: Ντόναλντ Σάδερλαντ, Τζούλι Κρίστι-- Παραγωγής 1973. Μυστηριώδες και μεταφυσικό, με φόντο Βενετία. Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο και το φινάλε απρόβλεπτο—Μόνο για συλλέκτες!Τζουν-χο Μπονγκ, Cast Γου-σικ Τσόι, Σο-νταμ Παρκ, Σονγκ κανγκ-Χο, Λι Σαν Κουν—Χρυσός φοίνικας Καννών σ αυτή την εξαιρετική και άκρως «διδακτική» παραγωγή από Νότια Κορέα—Must !Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Τσορτέκης, Λένα Κιτσοπούλου—Ταραντίνο αλα Ελληνικά όπου επαρχιακή πόλη μεταβάλλεται σε Πινακοθήκη τεράτων—Βομβαρδισμός υβρεολόγιου!Γκιουζέπε Καποτόντι, Cast Ελίζαμπεθ Ντέμπικι, Κλάες Μπανγκ, Μικ Τζάγκερ, Ντόναλντ Σάδερλντ—Γοητευτικός απατεώνας και κριτικός Τέχνης, προσλαμβάνεται από μαικήνα με στόχο να εξασφαλίσει συνέντευξη από θρυλικό ζωγράφο που όλα τα έργα του είχαν τυλιχθεί στις φλόγες—ΧμΡεζί Ρουανσά, Cast Λαμπέρ Ουιλσόν, Ολγκα Κουριλένκο, Μανώλης Μαυροματάκης--Ανώνυμος απειλεί, πως αν δεν πληρωθεί 5 εκατομμύρια ευρώ, τότε θα αποκαλύψει δημοσίως τις τελευταίες εκατό σελίδες μυθιστορήματος που προορίζεται για best seller—Μοιάζει, δεν είναι Αγκαθα ΚρίστιΤζεφ Φάουλερ, Cast Τζιμ Κάρει, Τζέιμς Μάρσντεν-Βιντεογκέιμ με ήρωα σκαντζόχοιρο που προσπαθεί να εμποδίσει καταστροφικά σχέδια σατανικού επιστήμονα-Παιδική χαρά!Ράιαν Τζόνσον, Cast Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Εβανς, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τόνι Κολέτ—Η δολοφονία ενός ζάπλουτου προκαλεί ντόμινο εξελίξεων—Ρεπλίκα Αγκαθα ΚρίστιΡάσμους Α. Σίβερτσεν και Μάριτ Μόουν Ον, Cast (φωνές) Αλεξάνδρα Λέρτα, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Τζίνη Παπαδοπούλου κ. α--Κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα στα ελληνικά. Οπου ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το μαγικό διαμάντι και τότε οι κακοί τον κυνηγάνε--ΝηπιαγωγείοΝίσα Γκανότρα, Cast Ντακότα Τζόνσον, Τρέισι Ελις Ρος, Κέλβιν Χάρισον, Ice Cube--Περίπου Only for Women. Χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες. Ιστορία δύο γυναικών. Η βεντέτα και η βοηθός της. Αλλα τα μάτια του λαγού άλλα της κουκουβάγιας!--ΑσεΤομ Χάρπερ, Cast Τζέσι Μπάκλει, Τζούλι Ουόλτερς--H Ρόουζ Λιν Χάρλαν, ψωνισμένη από τη μουσική Country με όνειρα να «δραπετεύσει» και κατά μεριά Νάσβιλ να πάει, αδιαφορώντας για τα δύο παιδιά της και για την φυλακή που από κοντά είχε γνωρίσει— ΧμΜάικλ Ουίντερμποτομ, Cast Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιτον—Ταξιδιωτικός οδηγός, από Λέσβο μέχρι Πύλο και Ιθάκη, με γκουρμέ πιάτα και πιπεράτα σχόλια για Μέγα Αλέξανδρο και Πυθία-ΦλύαροΖαλίλ Λεσπέρ, Cast Ντάνι Μπουμ, Ζαλίλ Λεσπέρ, Αλίς, Πολ, Γκιγιόμ Γκαλιέν--Μπουλβάρ Ζορζ Φειντό με θέμα την απιστία. Εξωφρενικές συμπτώσεις, μοιραίες αποκαλύψεις—Αφρός σαμπάνιαςΜατέο Γκαρόνε, Cast Ρομπέρτο Μπενίνι, Φεντερίκο Ιελάττι, Ρόκο Παπαλέο—Μια ακόμα παραλλαγή του πασίγνωστου παραμυθιού με την ξύλινη μαριονέτα—Βαρετό