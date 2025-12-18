«Σκάσε, εγώ μιλάω τώρα»: 34 αληθινές ιστορίες για την ανθρώπινη κατάσταση
ΒΙΒΛΙΟ

Ένα πολύ ενδιαφέρον δοκιμιακό βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Κάκτος. Το υπογράφει ο πρωτοεμφανιζόμενος Μιχάλης Μπάκας, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, που συνδυάζει το αντικείμενό του, με τις έννοιες και τις λέξεις

Ένα βιβλίο για τη δύναμη των λέξεων και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνουν, συνειδητά και ασυνείδητα, το ποιοι είμαστε.

Το βιβλίο αποτελεί ένα ταξίδι στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Μέσα από 34 πραγματικές ιστορίες, η αρχιτεκτονική και η κατασκευαστική εμπειρία λειτουργούν ως αφετηρία για να αποκαλυφθούν σκέψεις, αγωνίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που διαμορφώνουν την ανθρώπινη ταυτότητα.
Με όχημα τη γλώσσα της αρχιτεκτονικής και την ανθρώπινη ματιά, το βιβλίο εξερευνά τη σχέση ανάμεσα σε αυτό που χτίζουμε και σε αυτό που είμαστε. Τον τρόπο που ο εσωτερικός μας κόσμος προβάλλεται στον εξωτερικό ή αντιστρόφως. Τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία. Τους ρόλους που αναλαμβάνουμε στη «σκηνή» της ζωής, συχνά χωρίς να έχουμε διδαχθεί πώς να ακούμε ή πώς να μιλάμε.

Το «Σκάσε, εγώ μιλάω τώρα» είναι ένα πολυπαραγοντικό παζλ από λέξεις, αποφθέγματα και συναισθήματα, που αγγίζει θεμελιώδεις πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας: τον φθόνο, τη δυστυχία, την κουλτούρα, την παιδεία, το ήθος, την πώληση και την εξέλιξη, τη μυθοποίηση και την απομυθοποίηση, τον πόνο και την ευτυχία.

Το βιβλίο θέτει ερωτήματα χωρίς να επιβάλλει απαντήσεις: Ποιος μας επηρέασε; Πώς παρασυρθήκαμε; Πώς εκφραζόμαστε; Γιατί, όπως υπογραμμίζεται το βιβλίο, οι λέξεις έχουν συναίσθημα. Και το συναίσθημα είναι αυτό που ενώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, μας διαμορφώνει και μας καθοδηγεί.
