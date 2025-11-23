Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Οι γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier σε έναν τόμο
Είναι ο δέκατος τόμος της σειράς Catwalk, από τον Thames & Hudson, ο οποίος ξεκινά με μια συνοπτική ιστορία του γαλλικού οίκου μόδας και ένα σύντομο βιογραφικό προφίλ του Ζαν Πολ Γκοτιέ
Οι γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier, από τη «Biker of the Opera», την πρώτη του επίδειξη το 1976, μέχρι την τελευταία του συλλογή το 2020 παρουσιάζονται σε νέο βιβλίο με τίτλο «Jean Paul Gaultier Catwalk».
Το βιβλίο έγραψε η Λερντ Μπορέλι – Πέρσον, η οποία είχε πρόσβαση στα αρχεία του οίκου και συνεργάστηκε με τον ιδρυτή του, Ζαν Πολ Γκοτιέ.
Είναι ο δέκατος τόμος της σειράς Catwalk, από τον Thames & Hudson, ο οποίος ξεκινά με μια συνοπτική ιστορία του γαλλικού οίκου μόδας και ένα σύντομο βιογραφικό προφίλ του Ζαν Πολ Γκοτιέ. Ακολουθεί εξερεύνηση των συλλογών με πλούσιο οπτικό υλικό. Κάθε συλλογή παρουσιάζεται με ένα σύντομο δοκίμιο που αναφέρει τις επιρροές και τα σημαντικότερα σημεία της και εικονογραφείται με προσεκτικά επιμελημένες εικόνες από την πασαρέλα που παρουσιάζουν εκατοντάδες εντυπωσιακά ρούχα, λεπτομέρειες, αξεσουάρ, σκηνικά. Τα κορυφαία μοντέλα και οι διάσημεες που περπάτησαν σε πασαρέλες με τα ρούχα του μόδιστρου από τη Λίντα Εβαντζέλιστα, την Κέιτ Μος, τη Madonna και την Bjork μέχρι την Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντι παρουσιάζονται επίσης στις σελίδες του τόμου.
Ο Γκοτιέ, σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου ανανέωσε ριζικά τις δυνατότητες της πολυτελούς μόδας με τη δέσμευσή του στην ισότητα των φύλων.
Ένας από τους κύριους πυλώνες της δουλειάς του είναι να βρίσκει την ομορφιά εκεί που οι άλλοι δεν την έβρισκαν, αναφέρει. Θεωρούμε δεδομένα τόσα πολλά από τα πράγματα που ο ίδιος θεωρούσε φυσιολογικά όπως το street casting, τη συμπεριληπτικότητα στα μεγέθη, την ποικιλομορφία - που δεν ήταν φυσιολογικά εκείνη την εποχή, σημειώνει.
Η επαναστατική καριέρα του σχεδιαστή έχει δημιουργήσει μερικές από τις καλύτερες δημιουργίες υψηλής ραπτικής και έτοιμης ένδυσης στον κόσμο της μόδας, με αποτέλεσμα ένα επίπεδο ευφορίας στην τελική επίδειξη τον Ιανουάριο του 2020 που «ανταγωνιζόταν αυτό ενός αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου», σύμφωνα με τον Loït Prigent που έγραψε τον πρόλογο.
Thames & Hudson publica “Jean Paul Gaultier: Catwalk”, el primer libro que recorre todas las colecciones femeninas del diseñador, desde su debut en 1976 hasta su último desfile en 2020. Un acceso inédito a los archivos de la Maison y una mirada íntima al genio que redefinió la… pic.twitter.com/a8uUxfNn2O— Ángel Vázquez (@4ngelVazquez) November 6, 2025
