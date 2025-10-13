«Νίκανδρος» ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Αντώνη Χ. Παπαδόπουλου
«Νίκανδρος» ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Αντώνη Χ. Παπαδόπουλου

«Νίκανδρος» ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Αντώνη Χ. Παπαδόπουλου
Στη βιβλιοθήκη του Βατικανού ανακαλύπτεται ένα ανέκδοτο ημερολόγιο του ιστορικού Διόδωρου του Σικελιώτη, χρονολογημένο στο 48 π.Χ.
Η ιστορία ξεκινά στην Αλεξάνδρεια, όπου ο Διόδωρος, απεσταλμένος της Ρώμης, μπλέκεται άθελά του σε μια σειρά από δολοφονίες και κλοπές σπάνιων κτερισμάτων — ανάμεσά τους και το δέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Απαχθείς, καταλήγει στο Δυρράχιο, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου μεταξύ Πομπήιου και Ιουλίου Καίσαρα, συμμετέχοντας σε ηρωικές μάχες και καταγράφοντας με ζωντάνια την πορεία των στρατών μέχρι την επική αναμέτρηση στα Φάρσαλα.

Παράλληλα, ζει μια προσωπική ιστορία γεμάτη ίντριγκα και πάθος, που τον φέρνει σε άμεση επαφή με τους δύο μεγάλους αντιπάλους και τα μυστικά της εποχής.

«Νίκανδρος» ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Αντώνη Χ. Παπαδόπουλου
Αντώνης Χ. Παπαδόπουλος
«Νίκανδρος» ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Αντώνη Χ. Παπαδόπουλου


