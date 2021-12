«Ήμασταν ψεύτες» από την Emily Lockhart

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ξάπλωσα στο σκοτεινό δωμάτιο νιώθοντας απεγνωσμένη λύπη για τον εαυτό μου. Η επιλεκτική αμνησία μου δεν βοηθά τα φαντάσματα της μνήμης να συναρμολογήσουν τη μέρα του ατυχήματος.Από εκείνο το καλοκαίρι θυμάμαι…Να ερωτεύομαι τον Γκατ.Το τριαντάφυλλό του για τη Ρακέλ και τη νύχτα μου γεμάτη κρασί και θυμό.Το νυχτερινό κολύμπι.Να φιλάω τον Γκατ στη σοφίτα.Την κούνια από λάστιχο αυτοκινήτου, το υπόγειο, το περιμετρικό μονοπάτι.Τον Γκατ να με βλέπει να αιμορραγώ.Το χέρι της Μίρεν να κρατάει ένα δοχείο με βενζίνη.Τα πόδια του Τζόνι να τρέχουν κατεβαίνοντας προς το λεμβοστάσιο.Και εμάς τους τέσσερις Ψεύτες να γελάμε.Εγώ, ο Τζόνι, η Μίρεν και ο Γκατ.Ποιοι ήμασταν;Πού ήμασταν;Δεν ξέρω…Η Emily Lockhart είναι μία από τις σπουδαιότερες μυθιστοριογράφους και μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα. Συναρπαστικό, όμορφο και απίστευτα έξυπνο. Το Ήμασταν Ψεύτες θα μείνει αξέχαστο.John Green, Νο 1 μπεστ σέλερ συγγραφέας στουςΔιαβάστε ένα απόσπασμαΗ Emily Lockhart έχει γράψει τα βιβλία Ήμασταν Ψεύτες και Genuine Fraud (Γνήσια Απάτη) που ήταν μπεστ σέλερ στη λίστα των New York Times. Άλλα βιβλία της είναι τα Fly on the Wall, Dramarama, The Disreputable History of Frankie Landau-Banks και η τετραλογία Ruby Oliver Quartet: The Boyfriend List, The Boy Book, The Treasure Map of Boys, Real Live Boyfriends. Μπορείτε να την επισκεφθείτε στη διεύθυνση emilylockhart.com και να την ακολουθήσετε στοστο Twitter.