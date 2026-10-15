Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διακεκριμένος αρχαιολόγος Μάλκολμ Γουίνερ, η ανακοίνωση Μενδώνη
Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διακεκριμένος αρχαιολόγος Μάλκολμ Γουίνερ, η ανακοίνωση Μενδώνη
Αφιέρωσε περισσότερα από 50 χρόνια στην έρευνα και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού – «Η τεράστια απώλειά του δεν διακόπτει το έργο του», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού
Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και μεγάλος ευεργέτης της αρχαιολογικής έρευνας, Μάλκολμ Γουίνερ, ο οποίος αφιέρωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξαίροντας την πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά του στην επιστήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.
Ο Μάλκολμ Γουίνερ ενσάρκωσε έναν σπανιότατο συνδυασμό: Του επιτυχημένου επιχειρηματία και ανυστερόβουλου μαικήνα με τον εμβριθή επιστήμονα.
Περισσότερα από πενήντα χρόνια ο Μάλκολμ Γουίνερ επόπτευε ο ίδιος και χρηματοδοτούσε ένα πλήθος πρωτοβουλιών που είχε δημιουργήσει για την έρευνα και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: Από επιχορηγήσεις και υποτροφίες για έρευνα στο πεδίο, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, έως και την ίδρυση και την έμπρακτη στήριξη του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, αλλά και του Εργαστηρίου Wiener για την Αρχαιολογική Επιστήμη, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρόκειται για θεσμούς που αποτελούν ένα μέρος μόνο της προσφοράς του, η οποία περιλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις πανεπιστημιακών εδρών και υποτροφιών στην Αμερική και την Ευρώπη, από τις οποίες επωφελήθηκαν εκατοντάδες ερευνητές.
Ο Γουίνερ δεν υπήρξε μόνο γενναιόδωρος υποστηρικτής της έρευνας, αλλά ήταν ο ίδιος διακεκριμένος αρχαιολόγος, με πάμπολλες σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις για τους αιγαιακούς πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού και τις σχέσεις τους με τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Υπήρξε εξαιρετικά δραστήριος και γενναιόδωρος άνθρωπος, διαθέτοντας ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας του, στην επιστήμη.
Ο Μάλκολμ Γουίνερ αξιώθηκε των ύψιστων διακρίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των θεσμών της, που παρέμεναν ένα συμβολικό αντίδωρο για τη μακρόχρονη και ανυπολόγιστη προσφορά του.
Σε όσους είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του, μας άφησε την εικόνα ενός πηγαίου λάτρη της Αρχαίας Ελλάδας που υπηρέτησε την κληρονομιά της, με αφοσίωση, υπό πολλαπλές ιδιότητες του, αλλά και ενός ευπροσήγορου συνομιλητή. Η τεράστια απώλειά του δε διακόπτει το, εν ζωή, έργο του, το οποίο θα εξακολουθήσει να καρποφορεί επί μακρόν χάρη στις γερές ρίζες που ο ίδιος του χάρισε.
Στην οικογένειά του, τους αναρίθμητους φίλους, μαθητές και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξαίροντας την πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά του στην επιστήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίνας Μενδώνη:«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Μάλκολμ Γουίνερ, ενός ξεχωριστού ανθρώπου που αφοσιώθηκε στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ο Μάλκολμ Γουίνερ ενσάρκωσε έναν σπανιότατο συνδυασμό: Του επιτυχημένου επιχειρηματία και ανυστερόβουλου μαικήνα με τον εμβριθή επιστήμονα.
Περισσότερα από πενήντα χρόνια ο Μάλκολμ Γουίνερ επόπτευε ο ίδιος και χρηματοδοτούσε ένα πλήθος πρωτοβουλιών που είχε δημιουργήσει για την έρευνα και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: Από επιχορηγήσεις και υποτροφίες για έρευνα στο πεδίο, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, έως και την ίδρυση και την έμπρακτη στήριξη του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, αλλά και του Εργαστηρίου Wiener για την Αρχαιολογική Επιστήμη, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρόκειται για θεσμούς που αποτελούν ένα μέρος μόνο της προσφοράς του, η οποία περιλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις πανεπιστημιακών εδρών και υποτροφιών στην Αμερική και την Ευρώπη, από τις οποίες επωφελήθηκαν εκατοντάδες ερευνητές.
Ο Γουίνερ δεν υπήρξε μόνο γενναιόδωρος υποστηρικτής της έρευνας, αλλά ήταν ο ίδιος διακεκριμένος αρχαιολόγος, με πάμπολλες σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις για τους αιγαιακούς πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού και τις σχέσεις τους με τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Υπήρξε εξαιρετικά δραστήριος και γενναιόδωρος άνθρωπος, διαθέτοντας ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας του, στην επιστήμη.
Ο Μάλκολμ Γουίνερ αξιώθηκε των ύψιστων διακρίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των θεσμών της, που παρέμεναν ένα συμβολικό αντίδωρο για τη μακρόχρονη και ανυπολόγιστη προσφορά του.
Σε όσους είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του, μας άφησε την εικόνα ενός πηγαίου λάτρη της Αρχαίας Ελλάδας που υπηρέτησε την κληρονομιά της, με αφοσίωση, υπό πολλαπλές ιδιότητες του, αλλά και ενός ευπροσήγορου συνομιλητή. Η τεράστια απώλειά του δε διακόπτει το, εν ζωή, έργο του, το οποίο θα εξακολουθήσει να καρποφορεί επί μακρόν χάρη στις γερές ρίζες που ο ίδιος του χάρισε.
Στην οικογένειά του, τους αναρίθμητους φίλους, μαθητές και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».
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