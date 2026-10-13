Χατζηβασιλείου: Θα ήταν λάθος η Ε.Ε. να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών - Για μας προτεραιότητα παραμένει ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

«Θα ήταν λάθος αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών για τον Προϋπολογισμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο.Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και η πρόταση που έχει καταθέσει η Ιρλανδική Προεδρία, η οποία, όπως ανέφερε, «απέχει πολύ από τους στόχους που έχουμε θέσει ως ομάδα των Φίλων της Συνοχής», στην οποία η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο ίδιο πλαίσιο, συνέχισε λέγοντας πως «για την Αθήνα προτεραιότητα παραμένει ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ικανός να χρηματοδοτεί τόσο τις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η Αγροτική, η Αλιευτική και η Πολιτική Συνοχής, όσο και τις σύγχρονες προκλήσεις».Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι οι ελληνικές θέσεις αποτυπώνονται και στην κοινή επιστολή των ηγετών των «Φίλων της Συνοχής» προς την Ιρλανδική Προεδρία, την οποία συνυπογράφει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνεδρίαση, οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προετοιμάζουν, επίσης, την ατζέντα του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε Διακυβερνητικές Συναντήσεις για την Αλβανία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία.Ακόμη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε διμερή συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, κ. Xavier Bettel, με τον οποίον συζήτησαν για τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις. Επίσης, στο περιθώριο των εργασιών, συμμετείχε σε συνάντηση με τους ομολόγους του από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Φίλοι της Συνοχής».