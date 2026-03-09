Η Motor Oil, μέσα από την πρωτοβουλία «Φροντίζω τον Αθλητισμό», επενδύει συστηματικά στον ελληνικό αθλητισμό, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά και στις ίσες ευκαιρίες
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Ο Ερωτόκριτος συναντά τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Καπετάν Μιχάλη
Στη μουσική παράσταση με τα ομώνυμα έργα του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή
Τι ς σημαντικότερες στιγμές από τα τέσσερα μουσικοθεατρικά του έργα, «Ερωτόκριτος», «Στοιχειωμένοι», «Καπετάν Μιχάλης» και «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα παρουσιάσει ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, στις 28 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης με τίτλο «Τετραλογία», μιας μεγάλης παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στην οποία συμμετέχουν 300 χορωδοί, μουσικοί και τραγουδιστές.
«Πρόκειται για έργα τα οποία ανανεώνουν στο σήμερα, μέσω της μουσικής, την ελληνική γραμματεία, την αρχέγονη ελληνική παράδοση και την ελληνική ιστορία. Και φυσικά εκτός των άλλων είναι έργα μέσα από τα οποία εκφράζω τις δικές μου ανησυχίες, αναζητήσεις, πνευματικές εμμονές, και τα όρια του πάθους» σημειώνει ο συνθέτης αναφερόμενος στο ύφος και το περιεχόμενο του προγράμματος της βραδιάς.
Στη μουσική αυτή παράσταση συμπράττουν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, οι τραγουδιστές Σταύριος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Μέλα Γεροφώτη και Βιολέττα Γαλανού, οι λυρικοί Μονωδοί Χάρης Ανδριανός, Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης και Σταμάτης Πακάκης και οι Χορωδίες Musica Xορωδία Φίλων της Μουσικής, Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, Δημοτική Χορωδία Θήβας και Ορφέας Ιτέας, Θάμυρις του Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Το Χοροστάσι», Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας και Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ» Ωδείου Άμφισσας.
Με το σύγχρονο ελληνικό μιούζικαλ «Ερωτόκριτος», βασισμένο σε ποίηση του Βιτσέντζου Κορνάρου, ο Δημήτρης Μαραμής, εγκαινίασε, το 2017, την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Ο «Ερωτόκριτος» με τα συνεχή sold out και τις διθυραμβικές κριτικές, παρουσιάστηκε επίσης στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.
Το 2019 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρήγγειλε και παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τη μουσικοθεατρική του τριλογία «Στοιχειωμένοι», που περιελάμβανε «Το Γιοφύρι της Άρτας», «Το Τραγούδι Του Νεκρού Αδελφού» και «Το Στοιχειό της Χάρμαινας», ενώ το 2021 η όπερά του «Καπετάν Μιχάλης», σε λιμπρέτο βασισμένο το λιμπρέτο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη περιόδευσε σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ως ανάθεση της Περιφέρειας και του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης.
Τέλος η ιστορική όπερά του «Ελευθέριος Βενιζέλος»,σε ποίηση Σωτήρη Τριβιζά , έκανε πρεμιέρα το 2023, ως ανάθεση - παραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, λαμβάνοντας θερμότατη υποδοχή στις sold out παραστάσεις του στο Ηράκλειο.
Στη διάρκεια της εικοσάχρονης πορείας του ο συνθέτης έχει καταφέρει να αναδείξει, με σύγχρονο τρόπο, την ελληνική γραμματεία, την παράδοση και την ιστορία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μυημένων και αμύητων στην κλασική και έντεχνη μουσική.
Η συναυλία του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Άρη και Λίλιαν Βουδούρη τα έσοδά της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των Υποτροφιών του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
