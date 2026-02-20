Θέατρα: Κλειστά σήμερα λόγω της απεργίας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Παρασκευή, τα περισσότερα θέατρα
καθώς συμμετέχουν στη νέα απεργία
που έχει κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
(ΣΕΗ), μαζί με τους μουσικούς, τους τεχνικούς και τους εργαζόμενους στους θεατρικούς χώρους.
Τα βασικά αιτήματά τους, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι η υπογραφή σύμβασης εργασίας που να διασφαλίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα ζητούν πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες, εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας και καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δε θα εξαντλούν τους εργαζόμενους.
Στις 19:30 θα οι απεργοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας (Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου) και συναυλία με τους Dalkance.
Μεταξύ των θεάτρων που συμμετέχουν στη σημερινή απεργία είναι και τα εξής:
Θέατρο Παλλάς (Λόλα)
Θέατρο Ήβη (Νίκος Ξυλούρης-ο αρχάγγελος της Κρήτης)
Θέατρο Ακροπόλ (ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)
Θέατρο Αθηνών (Cancel)
Σύγχρονο Θεάτρο (Το τρίτο στεφάνι)
Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)
Θέατρο Λαμπέτη (Η ληστεία της συμφοράς)
Θέατρο Λαμπέτη (Το Κύμα)