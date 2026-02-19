Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη

Έγραψε μυθιστορήματα, διηγήματα και παιδικά βιβλία, έζησε στην Ελλάδα, την Αμερική και Σουηδία και συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα

Ιωάννα Καρατζαφέρη, έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, έχοντας διαγράψει μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, ταξίδια, κοινωνικούς αγώνες και αφήνοντας πίσω της αγαπημένα μυθιστορήματα μεταξύ των οποίων τα «Επιπλωμένα δωμάτια», «Το χαμένο κουμπί» και «Τα ζευγάρια της Αθήνας».



Γεννημένη το 1929 στην Καλαμάτα και μεγαλωμένη στην Καλλιθέα σπούδασε οικονομικά στην Αμερική. Έζησε στο Μανχάταν από το 1961 και εργάστηκε σε γραφεία τουριστικών και αεροπορικών εταιριών. Το 1967 βρισκόταν στην Αθήνα. Τον Απρίλη που κηρύχτηκε η στρατιωτική χούντα, έφυγε κι επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου επικεντρώθηκε στην οργάνωση της αντίστασης κατά της Χούντας στην Ελλάδα. Το Δεκέμβρη του 1970 έφυγε από τη Νέα Υόρκη, πήγε στη Λουντ της Σουηδίας και το 1974 επέστρεψε στην Αθήνα.







Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μυθιστορήματα αλλά και διηγήματα και παιδικά βιβλία ενώ έκανε και μεταφράσεις κειμένων ξένων συγγραφέων. Η γραφή της ξεχώριζε για το πρωτότυπο προσωπικό της στυλ ενώ καταπιανόταν συχνά θέματα για τη γυναίκα και τις κοινωνικές σχέσεις.



Πληροφορούμενη την απώλεια της Ιωάννας Καρατζαφέρη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:





ιδιότυπο προσωπικό της ύφος. Μας καταλείπει ένα συμπαγές έργο, επικεντρωμένο στο μυθιστόρημα και το διήγημα τα οποία υπηρέτησε με συνεχείς εκδόσεις από το 1962 ως και το 1991. Υπήρξε από τους πρώτους πεζογράφους που έστρεψε τη

θεματική της στη γυναίκα, στα σύγχρονα προβλήματά της, στη θέση της στον σημερινό κόσμο, χωρίς να παραβλέψει και τα παιδιά, αφιερώνοντας δυο βιβλία της. Τιμήθηκε το 1963, με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, όπως και με το βραβείο Λουντέμη.



Στην οικογένειά της και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».



Πληροφορούμενο τον θάνατό της το ΚΚΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη και βαθύ σεβασμό μια ελεύθερη και γενναία γυναίκα, την συγγραφέα Ιωάννα Καρατζαφέρη.



Από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο.



Η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του ΚΚΕ, έλαβε ενεργό μέρος στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας τα χρόνια που ζούσε στις ΗΠΑ, αψηφώντας την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών και συνέχισε τον αγώνα της στην Σουηδία.



Η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που «ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι» με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες σημειώματα της στον «Ριζοσπάστη» και στο συγγραφικό της έργο.



Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της».