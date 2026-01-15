Η Πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ανακοινώνει την τέταρτη φάση χρηματοδότησης προγραμμάτων

Από το πρόγραμμα: Παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης νερού στον κεντρικό ορεινό όγκο της Άνδρου: Δράσεις καταγραφής, διαφύλαξης ερμηνείας & ανάδειξης Στο νησί: Άνδρος Alexandra Tzavella © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Από το πρόγραμμα: Παιχνίδια από γενιά σε γενιά στο πέρασμα του χρόνου Στο νησί: Αμοργός Αντώνης Βεκρής © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Ξεκινά η τέταρτη φάση χρηματοδότησης της Πρωτοβουλίας Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, προσκαλώντας μη κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά των Κυκλάδων να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση προγραμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2026. Τα υποψήφια προγράμματα θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν τουλάχιστον από τους τρεις άξονες προτεραιότητας της Πρωτοβουλίας (Πολιτισμός, Βιοποικιλότητα, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά) και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση, αποκατάσταση ή ανάδειξη των στοιχείων αυτών.Μέχρι σήμερα, η Πρωτοβουλία Cycladic Identity έχει υποστηρίξει και συνεχίζει να υποστηρίζει 26 προγράμματα σε 15 νησιά, εκ των οποίων τρία έχουν δια-κυκλαδικό χαρακτήρα και υλοποιούνται σε περισσότερα από ένα νησιά των Κυκλάδων. Αυτή την περίοδο υλοποιούνται τα 10 προγράμματα που επιλέχθηκαν κατά την τρίτη φάση χρηματοδότησης σε Άνδρο, Δονούσα, Κουφονήσι, Μύκονο, Σαντορίνη, Σέριφο, Σύρο και Τήνo ενώ δύο προγράμματα είναι διακυκλαδικά: το ένα πραγματοποιείται στη Μύκονο, την Ρήνεια και την Δήλο και το άλλο στην Άνδρο, την Κύθνο και ένα τρίτο νησί που θα ανακοινωθεί σύντομα.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν εδώ τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Προγραμμάτων και να συμπληρώσουν εδώ την Αίτηση Συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν: info@cycladicidentity.gr, 210 7228321-3 (119), 210 7228321-3 (143).Η Πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ξεκίνησε πριν τρία χρόνια με στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες προτεραιότητας τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η Πρωτοβουλία λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης και κατανομής πόρων σε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά.Η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που συγκροτείται από τους Δρα Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο & Σύμβουλο Στρατηγικής Αφήγησης.Φέτος τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι: «Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Σαντορίνης» της Θηραϊκής Εταιρείας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών, «Εργαστήριο φωτογραφίας και κινηματογράφου για τους μαθητές του Κουφονησίου με θέμα την Κέρο» της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Cinemathesis, «Η σημασία της αρχαίας τέχνης της υφαντικής» της Λαογραφικής Συλλογής Μυκόνου, «Αποκατάσταση ιστορικού μονοπατιού» του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δονούσας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», «Καταγραφή της ιστορίας των μεταλλείων της Σερίφου» της Εταιρίας Φίλων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, η «Σέριφος», «Ανακαλύπτοντας τη βιοποικιλότητα μέσα από το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού» των ΚΟΙΝΣΕΠ Καβίλια και ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης, «Ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς της Δήλου», της οργάνωσης Μπουλούκι - Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης, «Ο ρόλος των επικονιαστών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας The Bee Camp, «Καταγραφή των περιστεριώνων της Τήνου» του Κοινωνώ the Tinos Gathering και «Ανάδειξη της ιστορίας των λεμονώνων της Άνδρου» του Ερευνητικού Κέντρου Άνδρου.