Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Ο πρώτος από Αμερική με τίτλο «αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα». Μια εξαιρετικά, σχεδόν αριστοτεχνική εικονογράφηση της σημερινής Αμερικής του Ντόν Τραμπ. Ο σουρεαλισμός στο μεγαλείο του. Ο Κάφκα ενδεδυμένος με αμερικανικό, αστραφτερό, ζουρλομανδύα. Η Ρόουζ Μπερν έχει το Οσκαρ Α γυναικείου ρόλου στη φουστίτσα της. Από κοντά και η γιαπωνέζικη ψιλοβελονιά με τίτλο «Ρενουάρ». Η μικρή με το όνομα Γιούι Σουζούκι θα σας πάρει τη ματιά και την καρδιά. Να μην ξεχάσω την επιστροφή, ύστερα από σαράντα χρόνια ενός ελληνικού, εικαστικού ποιήματος, με τίτλο «το δέντρο που πληγώναμε». Οσο για το «Keeper» τι να σας πω. Η κινηματογράφηση πρώτου επιπέδου, το περιεχόμενο άσε καλύτερα!Το story, εξωτερικώς, πάει κάπως έτσι: Η Λίντα, θεραπεύτρια και μητέρα, προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τη μυστηριώδη ασθένεια του παιδιού της, τον απόντα σύζυγο, την εξαφάνιση μιας ασθενούς και την ολοένα εχθρικότερη σχέση με τον δικό της θεραπευτή. Καθώς οι κρίσεις συσσωρεύονται — και μέσα από μια πορεία που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό δράμα και την μαύρη κωμωδία — χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας, επιτρέποντας στον θεατή να δει τον κόσμο μέσα από τη δική της στρεβλή, απεγνωσμένη οπτική—θα πάει για πολλά ΟσκαρΓιαπωνέζικο κέντημα. Τόκιο το καλοκαίρι του 1987, η Φούκι, ένα ξεχωριστό και ευαίσθητο εντεκάχρονο κορίτσι προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του πατέρα της. Καθώς η μητέρα της είναι απορροφημένη με τη δουλειά και την φροντίδα του συζύγου της, η Φούκι περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές παρατηρώντας και εξερευνώντας τον ενήλικο κόσμο γύρω της. Γιατί Ρενουάρ; Επειδή, γράφει η Χαγιακούα «ως παιδί είχα μαγευτεί από τον πίνακα του Πιέρ-Ογκίστ Ρενουάρ «Μικρή Ιρέν»--ψιλοβελονιάΓαλλικός σουρεαλισμός. Η επιστροφή του Ζερεμί στη γενέτειρά του για την κηδεία του πρώην αφεντικού του, του φούρναρη του χωριού, εξελίσσεται σταδιακά σε μια δίνη παραδοξότητας, αιματηρών μυστηρίων και απρόσμενων σεξουαλικών εξελίξεων. Όσο η προσωρινή παραμονή του νεαρού στο σπίτι της χήρας του εκλιπόντος παρατείνεται, τόσο περισσότερο αρχίζει να επισκιάζεται από μια μυστηριώδη εξαφάνιση και από τις παρεξηγήσιμες προθέσεις ενός ιερέα--αξίζει

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει



Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα

Ο Κρίστι μοναχικός, ορφανός, ετεροθαλής αδερφός του Σέιν. Ο οποίος από τη μια προσπαθεί να τον προστατεύσει. Από την άλλη όμως θέλει να απαλλαγεί από το βαρίδι. Και έτσι ο μοναχικός Κρίστι να καταλήξει είτε ανάδοχος σε κάποια οικογένεια είτε να στεγαστεί ως τρόφιμος σε κάποια δημόσια δομή της Πρόνοιας. Ο σκηνοθέτης Μπράνταν Κάντι ακολουθεί τα χνάρια του Κεν Λόουτς. Όπως σ εκείνη την αριστουργηματική ταινία του Κεν Λόους «Sweet sixteen». Με εκείνο το αλησμόνητο φινάλε και με την διαπίστωση «What a waste». Σα να λέμε «τι σπατάλη»--Καθαρός βρετανικός ρεαλισμός!

Αληθινό περιστατικό. Το καλοκαίρι του 2014, ο 89χρονος Μπέρναντ Τζόρνταν έγινε διεθνώς γνωστός για την εντυπωσιακή του «απόδραση» από τον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε, προκειμένου να τιμήσει τους βετεράνους στον εορτασμό της 70ής επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία. Η ιστορία του αντικατόπτριζε το αποφασιστικό πνεύμα της γενιάς του. Όμως, η περιπέτειά του ήταν και το αποκορύφωμα του 60ετούς γάμου του με τη Ρενέ--Δεν είναι για κριτική. Είναι για την καρδιά!

Οι φωνές Παλαιστινίων εγκλωβισμένων προκαλούν τις αντοχές των θεατών. Όμως κουβέντα για την Χαμάς. Στις 29 Ιανουαρίου 2024 οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Καθώς προσπαθούν να τη κρατήσουν στη γραμμή, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να στείλουν ένα ασθενοφόρο. Με παραγωγούς τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Μπραντ Πιτ, Ρούνι Μάρα και Αλφόνσο Κουαρόν—δυνατό, εφιαλτικό, αλλά πολιτικά προβληματικό

Περίπου αντίγραφο της ταινιάρας «Στο γραφείο των καθηγητών». Με την εκπληκτική Λεόνι Μπένες στον πρώτο ρόλο. Εδώ λοιπόν μια ευσυνείδητη νοσηλεύτρια, λόγο απουσίας συναδέλφου της, σ ένα υπερφορτωμένο τμήμα και ένα σύστημα υγείας που τρίζει, παλεύει στα πρόθυρα της κατάρρευσης να κρατήσει τους ασθενείς και τον εαυτό της σε ισορροπία. Το σύμπαν της ταινίας εντός νοσοκομείου--Ελεος!

Το ίδιο story είχε σκηνοθετήσει ο Κώστας Γαβράς στο «Τσεκούρι», παραγωγής 2005. Οπου απολυμένος μετατρέπεται σε βασανιστής και δολοφόνο τεσσάρων αθώων. Των αντιπάλων του που διεκδικούν την ίδια, με εκείνον, θέση. Απίστευτο. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή; Επειδή κάθε ιδεολογικό αφήγημα έχει εκτοπιστεί από το μυαλό της κοινωνίας. Επειδή πρέπει πάση θυσία να διατηρήσω το επίπεδο της ζωής μου και της οικογένειάς μου. Επειδή ο Μαν-σου (το όνομά του) είναι αδύνατον να πολεμήσει το σύστημα. Πιο εύκολα να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή μετράει όσο και ενός τετράποδου κατοικίδιου-αξίζει!

Από το Τέξας ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Λάτρης της Nouvelle Vague. Του «Νέου Κύματος». Μοναδικού στα παγκόσμια χρονικά. Και αποφασίζει. Να προσαράξει στο Παρίσι. Να ανακαλύψει Γάλλους ηθοποιούς που να μοιάζουν, φτυστοί, με Γκοντάρ, Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ. Και τους ανακάλυψε. Και σε μια μαυρόασπρη ταινία να αφηγηθεί το «πως» έγινε το «με κομμένη την ανάσα» αυτό το αριστούργημα. Που το Βρετανικό περιοδικό «Sight and Sound» το έχει κατατάξει στο νούμερο 13—μόνο για λάτρεις της ποιότητας!

Ενας περιφερόμενος και περιπλανώμενος στα πεζοδρόμια και στους καμπινέδες μιας μεγαλούπολης όπως το Λονδίνο. Το περιττό φορτίο μιας σύγχρονης κοινωνίας που έχει ξεγράψει από το σύστημά της χαρακτήρες όπως εκείνος ο τελειωμένος. Και εκείνος για να συντηρηθεί καταφεύγει σε μικροκλοπές. Ακόμα και στην επαιτεία. Ακόμα και στη βία. Τρέχοντας στο κενό—πολύ καλό.

Θρυλικό, κλασικό του 1965 από Πολωνία. Οπου κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων , σε ένα ερημωμένο σπίτι, δύο αντίπαλοι στρατιώτες, βρίσκουν ένα χειρόγραφο, το οποίο εξιστορεί την ιστορία του παππού του, Ισπανού αξιωματικού, Αλφόνσο βαν Γουόρντεν. Τότε αυτός θα αρχίσει ένα ταξίδι περιπετειών και ιστοριών ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία--Ο Κόπολα και ο Σκορσέζε το λάτρεψαν.

Συγκινητική ιστορία. Η Αντζελα μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον αρτιμελή σύντροφό της, τον Χέκτορ. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτήν. Εκ πρώτης όψεως το περιστατικό δυνατό. Όταν όμως σκαλίσεις βαθύτερα το φλοιό τότε αρχίζουν οι ενστάσεις και τα προβλήματα!--χμ

Ο πρώτος μποναμάς των εορτών. Ο ελληνικός μποναμάς. Στην ταινία πλήθος γνωστών ονομάτων. Το στόρι θυμίζει Κάρολο Ντίκενς και Σκρουτζ. Υπερβατική περιπέτεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία-συμπαθές

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό

Εδώ περίμενα να συναντηθώ με συναρπαστική ιστορία. Λόγω του Τουρκουγερμανού Φατίχ Ακίν. Όμως απογοητεύτικα. Λίγα πράγματα. Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ με τη μητέρα του είναι βαμμένοι Ναζί. Και τώρα που όλα αλλάζουν από που θα βρουν να φάνε και να επιβιώσουν;--στην κόψη του ξυραφιού!

Από τους Ελληνες της Σουηδίας του 1972. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Θοδωρή Καλλιφατίδη. Συμμετείχε και στο σενάριο. Ο Στέλιος, ένας νεαρός Έλληνας μετανάστης, φεύγει από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στη Σουηδία. Εκεί προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια ξένη κοινωνία. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά, τον ρατσισμό και την αποξένωση, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια σχέση με μια Σουηδέζα—με πολλές ρυτίδες

Κινούμενα σχέδια Made in Japan. Με άφθονη βία. Οπου Denji που δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος-διάβολος που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία μαζί του και του έσωσε τη ζωή-μόνο για πιτσιρίκια μασουλώντας ποπ κορν!

Βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του Σκοτ Κόθον, έγινε φαινόμενο του box-office. Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στην πιτσαρία του Φρέντι. Οι ιστορίες που κυκλοφορούν για όλα όσα συνέβησαν εκεί έχουν καθιερωθεί πια ως αστικοί μύθοι, δίνοντας έμπνευση για το πρώτο φεστιβάλ της πόλης αφιερωμένο στα σκοτεινά συμβάντα. Κάπως έτσι έρχεται ροπαλιά με το δεύτερο!—ούτε από μακριά!

Η μυστική οργάνωση The Eye καλεί και πάλι την ομάδα της για μια θεαματική ληστεία σπάνιου διαμαντιού μεγάλων διαστάσεων. Η ιστορία διαδραματίζεται από τη Νέα Υόρκη και τη Γαλλία έως τη Νότια Αφρική, την Αραβική Έρημο και το Άμπου Ντάμπι-- Τι να σας πω; Μετά το πρώτο ημίωρο σε πιάνουν βαθιά χασμουρητά!

Η Έλφαμπα η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο. Η Γκλίντα, από την άλλη, στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, είναι το λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Να συνεχίσω;--Αφθονη μαγεία, πολλοί μάγοι, αλλά από κινηματογραφική μαγεία γιοκ!

Να εξοργιστώ; Όχι αρνούμαι. Αν και ο σκηνοθέτης, πέρα από την φλυαρία του, επιχειρεί να εξανθρωπίσει τα τέρατα του Ναζισμού. Οπου ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι αναλαμβάνει να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Χέρμαν Γκέρινγκ , του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους. Καλά να δείτε το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «Νυρεμβέργη» για να καταλάβετε το μέγεθος της μπαρούφας του Τζέιμς Βάντερμπιλτ!—πλαστογράφοι της Ιστορίας!

Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!

Θρίλερ τρόμου. Ο Μάλκολμ και η Λιζ ταξιδεύουν σε μια απομονωμένη καλύβα για να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο. Αυτό που αρχίζει ως ρομαντικό σαββατοκύριακο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν ένα μυστηριώδες κέικ. Αλλά και η απρόσμενη επίσκεψη του ξαδέλφου του Μάλκολμ και της φίλης του προκαλούν μια σειρά από τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα. Η Λιζ αρχίζει να βλέπει οράματα γυναικών που ουρλιάζουν, παράξενα πλάσματα και φαντάσματα που στοιχειώνουν το σπίτι και το δάσος γύρω της-και ναι και όχιAnimation που ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – εκείνη του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του—κάτι λέειΜετά από σαράντα χρόνια. Η πρώτη, ποιητική ανάσα του Δήμου Αβδελιώδη μόλις μία ώρα και κάτι ψιλά. To καλοκαίρι του 1960, σε ένα γραφικό μαστιχοχώρι της Χίου, δύο δεκάχρονα αγόρια περνούν μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές και πρωτογνωρίζουν τον έρωτα. Όλα και όλοι εραστές της Τέχνης, Δηλαδή ερασιτέχνες. Όταν προβλήθηκε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αποθεώθηκε-- Αραγε αντέχει στο χρόνο;Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!