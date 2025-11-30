Το Κοντσέρτο ενός παράδοξου κόσμου με την «ιπτάμενη πιανίστρια» Έλενα Ξυδιά
Μια απρόβλεπτη θεατρική εμπειρία  με μουσική και ολογράμματα που συνδυάζει το θέατρο και την τεχνολογία

Το «Κονσέρτο Ενός Παράδοξου Κόσμου» δεν είναι απλώς μια «παράσταση». Είναι μια σκηνική ανατροπή που συνδυάζει μουσική, ολογράμματα και προηγμένα οπτικά εφέ, δημιουργώντας ένα θέαμα που δύσκολα περιγράφεται και ακόμη δυσκολότερα ξεχνιέται.

Το "Κονσέρτο" ενώνει μουσική, θέατρο και τεχνολογία με τρόπο πρωτοφανή. Μουσικοί και ηθοποιοί ολογράμματα εμφανίζονται σαν φαντάσματα από φως, φιγούρες που ζουν μόνο όσο τις κοιτάζεις. Η σκηνή μεταμορφώνεται διαρκώς, ενώ φως, ήχος και ψευδαίσθηση δημιουργούν μια εμπειρία όπου η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τη δράση· τη γεννά, δίνοντας στη φαντασία σάρκα και οστά. Το κοινό καλείται να αφεθεί σε έναν παράδοξο, απίστευτα όμορφο κόσμο.

Η σκηνή του Θεάτρου ΕΛ.ΕΡ. στην Πλάκα μεταμορφώνεται σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με παραμύθι.

Ηθοποιοί και μουσικοί εμφανίζονται και εξαφανίζονται μπροστά στα μάτια του θεατή, ενώ η μουσική και τα οπτικά εφέ δημιουργούν την αίσθηση πως ο χώρος αλλάζει μορφή σε πραγματικό χρόνο. Κάθε μουσική ενότητα καθορίζει και τη μεταμόρφωση της σκηνής: άνοιξη, καλοκαίρι, βροχή, θάλασσα, ένα δάσος από λουλούδια. Ο θεατής περιμένει με ανυπομονησία τι μοναδικό θα αποκαλυφθεί κάθε φορά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Έλενα Ξυδιά, η καλλιτέχνις που έχει μετατρέψει την ελληνική ύπαιθρο σε ζωντανό σκηνικό, με εμφανίσεις που έχουν γίνει viral σε όλο τον κόσμο από το πιάνο που αιωρήθηκε πάνω από τον Πηνειό έως τις συναυλίες της σε κορυφές, λίμνες, απομονωμένα ξωκλήσια και κάστρα. Αυτή τη φορά, όμως, κατεβαίνει στο θέατρο με μια νέα αποστολή: να στήσει έναν κόσμο όπου το αδύνατο λειτουργεί ως κανόνας.

Το έργο εντάσσεται στη φιλοσοφία του Piano Natural Heritage Project, της διεθνούς καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας που δημιούργησαν ο Πασχάλης Μάντης και η Έλενα Ξυδιά. Μια δράση που ξεκίνησε στην καραντίνα και έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο πολιτιστικό κίνημα με επίκεντρο την τέχνη και το περιβάλλον.

Από τις 3 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη & Πέμπτη, στο Θέατρο ΕΛ.ΕΡ.

