Όταν η πραγματικότητα ξεπερνά τη μυθοπλασία

Ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, μουσική, μυστήριο και συγκίνηση, αυτόν τον Νοέμβριο στο Vodafone TV
Από τη μουσική που άλλαξε ότι ξέραμε μέχρι τότε, μέχρι τον δεσμό πατέρα-γιου και την ανεξήγητη φύση του απόλυτου κακού, το Vodafone TV φέρνει αυτόν τον Νοέμβρη στη μικρή οθόνη τρεις δυνατές, αληθινές ιστορίες. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι που ενώνονται με τη δύναμη της τηλεοπτικής αφήγησης.
Η ανεπανάληπτη μουσική μυθολογία των Beatles, η ανθρώπινη πλευρά του Chris Hemsworth και ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα της αμερικανικής ιστορίας ζωντανεύουν σε τρία ντοκιμαντέρ που θα μας καθηλώσουν.
The Beatles: Anthology
Δεν υπάρχει άλλο μουσικό συγκρότημα που να έχει καθορίσει τον 20ό αιώνα όπως οι Beatles. Όμως ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε ακούσει ολόκληρη την ιστορία τους από τους ίδιους. Το The Beatles: Anthology είναι ένα ταξίδι πίσω στην εποχή που η μουσική άλλαζε τον κόσμο. Από τα πρώτα βήματα του συγκροτήματος στο Λίβερπουλ, στα στούντιο της Abbey Road, μέχρι τη ραγδαία άνοδο και τη διαχρονική επιρροή τους στην παγκόσμια κουλτούρα, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, αδημοσίευτες συνεντεύξεις και τη φωνή των ίδιων των μελών, το Anthology μάς δείχνει τα παρασκήνια των θρυλικών Σκαθαριών χωρίς καμιά διάθεση απομυθοποίησης.
Το ντοκιμαντέρ των 9 επεισοδίων παρακολουθεί την πορεία των Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, και κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου στο Disney+, μέσα από το Vodafone TV.
Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember
Στο πιο προσωπικό του ντοκιμαντέρ μέχρι σήμερα, ο Chris Hemsworth στρέφει την κάμερα στην οικογένειά του, μετά τη διάγνωση του πατέρα του με Αλτσχάιμερ. Μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι στο παρελθόν, εξερευνώντας τον ρόλο της ανθρώπινης σύνδεσης και πώς αυτή μπορεί να στηρίξει τη μνήμη.
Επισκέπτονται ξανά σημαντικά μέρη και πρόσωπα, στα ενδότερα της Αυστραλίας, απαθανατίζοντας τα όλα σαν οικιακή ταινία, και αναβιώνοντας πολύτιμες αναμνήσεις. Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του Thor, αφήνει στην άκρη τη μυθολογία των υπερηρώων και μας χαρίζει μια σπάνια, ειλικρινή διαδρομή αυτογνωσίας και αγάπης.
Διαθέσιμο από 24 Νοεμβρίου στο Disney+, και μέσα από το Vodafone TV.
The Yogurt Shop Murders
Η Αμερική έχει δει πολλά εγκλήματα, λίγα όμως έχουν στοιχειώσει τη συλλογική της μνήμη όσο αυτό. Το The Yogurt Shop Murders ανασκαλεύει την υπόθεση των τεσσάρων έφηβων κοριτσιών που βρέθηκαν νεκρές σε ένα κατάστημα frozen yogurt στο Όστιν το 1991.
Ένα έγκλημα τόσο φρικτό και ανεξήγητο, που έκανε μια ολόκληρη πόλη να χάσει την αθωότητά της. Με μαρτυρίες, αστυνομικά αρχεία και νέες αποκαλύψεις, το ντοκιμαντέρ βουτά στο σκοτάδι και θέτει το ανατριχιαστικό ερώτημα: πόσο απέχουμε τελικά από την αλήθεια;
Είναι το πιο εθιστικό binge-watching του μήνα, ένα true crime που παρακολουθείς με κομμένη ανάσα.
Το The Yogurt Shop Murders από το HBO Max είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV.
