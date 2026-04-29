Barbara Kruger: Τα έργα της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δημι ο υργίες μεγάλης κλίμακας ειδικά σχεδιασμένα για τον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο



«Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνεια γίνεται περιφρόνηση» γράφει η τεράστια, 90 μέτρων τοιχογραφία στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Πρόκειται το πιο εντυπωσιακό από τα 13 συνολικά έργα της πρώτης ατομικής έκθεσης στην Ελλάδα της εμβληματικής Αμερικανίδας Barbara Kruger, η οποία εγκαινιάστηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Η έκθεση «Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) - Untitled (Pride and Contempt)» της δημιουργού που σχολιάζει με κριτική ματιά τη σύγχρονη κουλτούρα μέσα από έργα που συνδυάζουν την εικαστική και τη γραπτή γλώσσα περιλαμβάνει νέα έργα μεγάλης κλίμακας ειδικά σχεδιασμένα για τον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ και θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου 2026.



Στην απέναντι πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ, διάσπαρτες στην Εσπλανάδα, ορθώνονται ανάμεσα στα δέντρα μεγάλες μεταλλικές κατασκευές που φέρουν τολμηρά μηνύματα. Πρόκειται για ακόμη μία έκθεση με διεθνές καλλιτεχνικό στίγμα στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ.

Η άμεση απεύθυνση στο κοινό ήταν εξαρχής η κινητήρια δύναμη της καλλιτεχνικής πρακτικής της Kruger. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο και διεισδυτικό καλλιτεχνικό ύφος που διερευνά τις ιεραρχίες της εξουσίας, το φαινόμενο του καταναλωτισμού, καθώς και τις έννοιες της αλήθειας και της κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο της, βαθιά επηρεασμένη από την εμπειρία της στον χώρο της γραφιστικής, η Kruger χρησιμοποιεί τον γραπτό λόγο και το design ως εργαλεία πολιτικής και κοινωνικής κριτικής.

Στην έκθεση, σε επιμέλεια της Κατερίνας Σταθοπούλου, τα έργα της Kruger παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, δημιουργώντας έναν ενεργό διάλογο με το ελληνικό κοινό. Σκόπιμα ανοιχτές σε ερμηνείες, δηλωτικές φράσεις όπως «ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ», «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ» και «ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ» προσλαμβάνουν διαφορετικά νοήματα, ανάλογα με τη χρονική συγκυρία και τα προσωπικά βιώματα του καθενός. Με τις χαρακτηριστικές έντονες χρωματικές αντιθέσεις, τα έργα σχολιάζουν με οξύτητα το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης: την πόλωση, την ενίσχυση ακραίων ιδεολογιών και την αβεβαιότητα που προκύπτει από οικονομικές, μεταναστευτικές και γεωπολιτικές εντάσεις. Η έκθεση λειτουργεί ως πρόκληση και κάλεσμα προς το κοινό να αναστοχαστεί τη θέση του στον δημόσιο χώρο και την κοινωνία, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα του ποιος έχει φωνή και πώς αυτή χρησιμοποιείται.

Εγκατεστημένα στον υπαίθριο χώρο του ΚΠΙΣΝ, τα έργα ενσωματώνονται στο αρχιτεκτονικό τοπίο, δημιουργώντας μια ενιαία χωρική εμπειρία που εντάσσει την τέχνη στον δημόσιο χώρο και την καθημερινή κίνηση των επισκεπτών και επισκεπτριών.



Με αφορμή την έκθεση σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων (εργαστήρια, σχολικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριληπτικές ξεναγήσεις), που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, και θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο. Πρωταρχικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει την κατανόηση και την εμβάθυνση στο έργο της Kruger και των θεματικών που αυτό αντανακλά, συστήνοντας τη σύγχρονη τέχνη και στο ευρύτερο κοινό.



Ασκήσεις στη διαλεκτική της εικόνας και του λόγου με αφορμή την έκθεση της Barbara Kruger

Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

18.30 - 20.30

Για ενήλικες και έφηβους από 15 ετών και άνω

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας



H δημιουργική ομάδα bend, η οποία επιμελήθηκε την οπτική ταυτότητα της έκθεσης, θα πραγματοποιήσει τρία εργαστήρια, καθένα εμπνευσμένο από διαφορετικές θεματικές και καλλιτεχνικές πρακτικές της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας. Με αφετηρία τη δυναμική της Kruger να αποδομεί εικόνες, εξουσιαστικούς κώδικες και μηχανισμούς παραγωγής νοήματος, το εργαστήριο θα εξερευνήσει τις μεθόδους με τις οποίες οι διαφημίσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν την ταυτότητα και την κοινωνία μας.

Σχεδιασμός-Yλοποίηση: bend



Λέσχη Ακρόασης

Barbara Kruger: Untitled (Pride and Contempt)

Ένας παράλληλος άξονας πρόσληψης των έργων της Barbara Kruger

Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

19.30 - 21.30

Για ενήλικες

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας



Ο Γιώργος Φλωράκης, ραδιοφωνικός παραγωγός και εμπνευστής της Λέσχης Ακρόασης, παίρνει αφορμή από τέσσερα έργα της Barbara Kruger και «ξεδιπλώνει» τέσσερις βραδιές γεμάτες μουσική και ζωηρές συζητήσεις στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που λειτουργεί ως ένας δεύτερος -παράλληλος- άξονας πρόσληψης των έργων και της ελευθεριακής αισθητικής της Kruger.



ΕΙΚΟΝΑ VS ΛΟΓΟΣ: Εργαστήρια Οπτικού Ακτιβισμού με αφορμή την έκθεση της Barbara Kruger

Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Τρίτη 09 Ιουνίου 2026

Τρίτη 07 Ιουλίου 2026

Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026

18.30-20.30

Για ενήλικες

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας



Ένα παράλληλο πρόγραμμα εικαστικών εργαστηρίων που εξερευνά μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές την ιστορική διαδρομή του πολύπλευρου έργου της Kruger και τη σημασία του στην εδραίωση της τέχνης ως μέσο ακτιβισμού, πολιτικής κριτικής και κοινωνικής παρέμβασης. Καθένα από τα τέσσερα εργαστήρια εστιάζει σε διαφορετικές θεματικές και τεχνικές υλοποίησης και τα έργα που θα δημιουργηθούν θα εκτεθούν σε μια συλλογική παρουσίαση, στη λήξη της έκθεσης, συγκροτώντας μια ενιαία, πολυφωνική συλλογή, αποτύπωμα της κοινής δημιουργικής διαδικασίας γύρω από το έργο της.



Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Ράνια Μπέλλου, εικαστικός

Βοηθός εργαστηρίου: Βασιλική Κουρουπάκη, εικαστικός



Εικαστικά Εργαστήρια για παιδιά

Λέξεις και εικόνες: Η φωνή μου σε αφίσα

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Σάββατο 04 Ιουλίου 2026



Μεταξοτυπία για παιδιά: εκτυπώσεις με αποτύπωμα

Σάββατο 06 Ιουνίου 2026

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026



18.30-20.30

Για παιδιά 7-11 ετών

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας



Τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά που εμβαθύνουν μέσα από εικαστικές δραστηριότητες στις πολύπλευρες καλλιτεχνικές πρακτικές της Kruger, αναδεικνύοντας την τέχνη ως εργαλείο αυτοέκφρασης και ενδυνάμωσης.



Σχεδιασμός-Yλοποίηση: Βίβιαν Εμμανουηλίδου, εικαστικός



Συμπεριληπτικές ξεναγήσεις στην έκθεση

Θα πραγματοποιηθούν προσβάσιμες ξεναγήσεις με ακουστική περιγραφή και χρήση απτικών εργαλείων για επισκέπτες με και χωρίς αναπηρία σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εισηγήτρια: Καλλιόπη Γκίκα, Σύμβουλος Προσβασιμότητας-Οδηγός έργων τέχνης για άτομα με προβλήματα όρασης.



Σχολικά Προγράμματα

Οι μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία, από τον Σεπτέμβριο, να παρακολουθήσουν ένα σχολικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από την έκθεση και ειδικά σχεδιασμένο για την κάθε βαθμίδα, με βασική επιδίωξη να προσεγγίσουν ουσιαστικά το έργο της Kruger και τις έννοιες που το διατρέχουν, καλλιεργώντας, ταυτόχρονα, την εξοικείωσή τους με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.







