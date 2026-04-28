Πάνος Μουζουράκης: Θα δώσει δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Πάνος Μουζουράκης: Θα δώσει δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Την Ελλάδα και την Κύπρο ετοιμάζεται να γυρίσει ο Πάνος Μουζουράκης μέσα από μια καλοκαιρινή περιοδεία που θα ξεκινήσει με δύο μεγαλες συναυλίες στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών.
Ο γνωστός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει ένα ζωντανό πρόγραμμα με τη σφραγίδα της αυθεντικής καλλιτεχνικής του ιδιοσυγκρασίας. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό, συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση.

Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ» και το καινούργιο του «Τι Ωραίο» συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού.

