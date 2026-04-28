Kid Moxie: Στο Φεστιβάλ Καννών η Ελληνίδα συνθέτρια - ερμηνεύτρια
Είναι η μουσική παραγωγός και δημιουργός των τραγουδιών της ταινίας της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη  «Titanic Ocean» που θα διεκδικήσει ένα σημαντικό βραβείο

Στο Φεστιβάλ Καννών θα βρεθεί σε λίγες ημέρες η διεθνής συνθέτρια και τραγουδίστρια Kid Moxie, κατά κόσμον Έλενα Χαρμπίλα, καθώς είναι η μουσική παραγωγός και δημιουργός των τραγουδιών της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη «Titanic Ocean» η οποία θα διεκδικήσει ένα βραβείο στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα».

Η συμμετοχή της Kid Moxie αποτελεί κομβικό δημιουργικό στοιχείο της ταινίας, καθώς η μουσική και το τραγούδι λειτουργούν ως βασικός δραματουργικός άξονας. Η ίδια έχει επιμεληθεί τα τραγούδια, υπογράφοντας την παραγωγή τους, ενώ ερμηνεύει ένα από τα βασικά κομμάτια, με τα υπόλοιπα να ζωντανεύουν μέσα από τις ερμηνείες των ηθοποιών της ταινίας.

Γυρισμένη στην Ιαπωνία με Ιάπωνες ηθοποιούς, η ταινία αφηγείται την ιστορία της 17χρονης Ακάμε, που ονειρεύεται να γίνει γοργόνα. Σε έναν κόσμο απαιτητικό και ονειρικό, ανάμεσα σε ενυδρεία, καρχαρίες και εξαντλητικές χορογραφίες, η ηρωίδα ανακαλύπτει τον πρώτο έρωτα και, τελικά, τη δική της φωνή, μια φωνή που μετατρέπεται σε δύναμη προσωπικής απελευθέρωσης.

Η Kid Moxie μεταφράζει αυτή την εσωτερική διαδρομή σε ένα ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό ηχητικό σύμπαν, όπου η ποπ συναντά τον ονειρικό ηλεκτρονικό ήχο και τη δραματουργία της εικόνας. Η μουσική δεν συνοδεύει απλώς την αφήγηση, την καθοδηγεί, την ενισχύει και την επαναπροσδιορίζει, δίνοντας φωνή στις «σειρήνες» της ιστορίας.

