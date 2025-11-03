Το Μουσείο Γουλανδρή στα δικαστήρια για τα «Eλαιόδεντρα» του Βαν Γκογκ

Οι απαντήσεις των μουσείων

Η ιστορία του έργου

«Δεδομένου ότι η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν κρίνουμε σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση του «ΘΕΜΑτος» εκπρόσωπος του Μουσείου Ιδρύματος, που άνοιξε τις πύλες του τον Οκτώβριο του 2019.Από την πλευρά του το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης επιμένει πως δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με το παρελθόν του έργου και την εμπλοκή των ναζί και παραπέμπει στη δήλωση που είχε κάνει μετά την πρώτη προσφυγή του 2022, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του πίνακα από το Μητροπολιτικό Μουσείο δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ανήκε στην οικογένεια Στερν κι αυτές οι πληροφορίες δεν έγιναν γνωστές παρά αρκετές δεκαετίες αφότου ο πίνακας έφυγε από τη συλλογή του μουσείου».Επισημαίνει, δε, πως «ενώ υποστηρίζει με σεβασμό τη θέση του ότι το έργο αυτό εντάχθηκε στη συλλογή του και πωλήθηκε νόμιμα και εντός όλων των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών, καλωσορίζει και θα εξετάσει τυχόν νέες πληροφορίες που θα προκύψουν».Ο Βαν Γκογκ φιλοτέχνησε τηλίγους μόλις μήνες πριν από τον θάνατό του, τον Δεκέμβριο τουσε μiα εξαιρετικά δύσκολη στιγμή της ζωής του, κατά τη διάρκεια της οικειοθελούς νοσηλείας του στο ψυχιατρικό κέντρο Saint-Rémy, κοντά στην Αρλ, με βαριά κατάθλιψη, συμπτώματα σχιζοφρένειας και επιληπτικές κρίσεις.Για τον έναν χρόνο που έμεινε εκεί του είχε παραχωρηθεί ένα μικρό κελί χωρίς κάγκελα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως ατελιέ ζωγραφικής. Το κατάφυτο, ειδυλλιακό περιβάλλον της Προβηγκίας, που πρόβαλλε από το μικρό του παράθυρο, αποτέλεσε για εκείνον μέγιστη πηγή έμπνευσης. Οταν, μάλιστα, κάποια στιγμή αργότερα, του δόθηκε η άδεια να κινείται και στους εξωτερικούς χώρους του ασύλου, η έμπνευσή του απογειώθηκε και άρχισε να αποτυπώνει όλες εκείνες τις μαγικές εικόνες της φύσης: τα καταπράσινα δέντρα, τις γεμάτες χρώματα κι αρώματα πασχαλιές, τα καταπράσινα κυπαρίσσια, τα χωράφια με το σιτάρι που έμοιαζε με χρυσάφι κάτω από τις ακτίνες του μεσημεριανού ήλιου...Από τον Μάιο του 1889 έως τον Μάιο του 1890 ο Βαν Γκογκ. Ανάμεσά τους και μια σειρά από καμβάδες με πρωταγωνιστικό στοιχείο τα ελαιόδεντρα μέσα από τα οποία επιχειρούσε να συμβολίσει το θείο και τον κύκλο της ζωής, τα συναισθήματά του για τον Χριστό στον Κήπο της Γεθσημανής, αλλά και τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης, απεικονίζοντας κάποιους από τους κύκλους της ζωής, όπως η συγκομιδή ή ο θάνατος.Τη «» από γυναίκες την αποτύπωσε μοναδικά όχι σε ένα αλλά σε τρία έργα του, σε παρεμφερείς εκδοχές. Συνήθιζε άλλωστε ο σπουδαίος Ολλανδός ζωγράφος να δημιουργεί αντίγραφα των έργων του. Ο πίνακας της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ήταν ο πρώτος που φιλοτέχνησε και τον περιέγραφε ως μια μελέτη από τη φύση πιο χρωματισμένη με πιο σοβαρούς τόνους.Τη δεύτερη εκδοχή του πίνακα, που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης στην Ουάσινγκτον, τη χαρακτήριζε ως μια απόδοση σε στούντιο σε μια πολύ διακριτική γκάμα χρωμάτων, ενώ η τρίτη, που φιλοξενείται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ήταν δώρο στη μητέρα και την αδελφή του, το οποίο συνόδευσε με το εξής μήνυμα: «Ελπίζω ο πίνακας των γυναικών στις ελιές να είναι λίγο του γούστου σας - έστειλα ένα σχέδιό του στον Γκογκέν και το βρήκε καλό...».Για τον ίδιο πάντως οι πίνακες με τα ελαιόδεντρα συγκαταλέγονταν ανάμεσα στα πιο αγαπημένα και ώριμα έργα του. Η φύση τον ξεκούραζε και τον απομάκρυνε, έστω και προσωρινά, τον ανακούφιζε από τη μεγάλη συναισθηματική του αστάθεια. Επιπλέον, το ακανόνιστο σχήμα της ελιάς και τα διαρκώς μεταβαλλόμενα χρώματά της, ανάλογα με τις εποχές και τις ώρες της ημέρας, τον προκαλούσαν να πειραματιστεί με νέες τεχνικές και προσεγγίσεις.«Νιώθω πιο ευτυχισμένος εδώ με τη δουλειά μου απ’ ό,τι θα μπορούσα να είμαι έξω. Μένοντας εδώ για πολύ καιρό, θα έχω μάθει τακτικές συνήθειες και μακροπρόθεσμα το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερη τάξη στη ζωή μου», έγραφε στις επιστολές του.Δυστυχώς λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1890, αδύναμος πλέον να ξεφύγει από τη βαθιά θλίψη στην οποία είχε βουλιάξει ολόκληρη η ύπαρξή του, θα αυτοπυροβοληθεί στο στομάχι και θα εκπνεύσει, ύστερα από δύο μέρες, αφήνοντας πίσω του την αέναη ζωντάνια από τατου και τη διαχρονική μαγεία τηςτου.