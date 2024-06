Ελβετία: Πίνακες των Μονέ και Βαν Γκογκ αφαιρούνται από μουσείο - Πιστεύεται ότι κλάπηκαν από τους Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο

Μέχρι το θάνατό του το 1956, ο Bührle είχε συγκεντρώσει μια συλλογή περίπου 600 έργων τέχνης. Μεγάλο μέρος αυτών τα διαχειρίζεται το Ίδρυμα Bührle και εκτίθενται στο Kunsthaus στο πλαίσιο 20ετούς δανεισμού.

Ένα από τα κορυφαίατέχνης της Ελβετίας δηλώνει ότιαπό μία από τις εκθέσεις του, στα πλαίσιαγια το αν αυτοί ανήκουν στα έργα που είχαναπό τουςκατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για έργα μιας συλλογής του μουσείουστηκαι οι δημιουργοί τους ανήκουν στους σπουδαιότερους ζωγράφους του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων τωνκαιΗ απόφαση να αφαιρεθούν οι πίνακες έρχεται μετά τη δημοσίευση νέων κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού πολιτιστικών έργων που δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στις οικογένειες, από τις οποίες εκλάπησαν.Εδώ και καιρό υπάρχουν υποψίες σχετικά με την προέλευση των έργων της συλλογής- που πήρε το όνομά της από έναν γερμανικής καταγωγής, ο οποίος έκανε την περιουσία του κατά τη διάρκεια τουκατασκευάζοντας και πουλώντας όπλα στους Ναζί.Τα έργα τέχνης που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι τα εξής:• Jardin de Monet à Giverny του Κλόντ Μονέ• Portrait of the Sculptor Louis-Joseph του Γκουστάβ Κουρμπέ• Georges-Henri Manuel του Ανρί ντε Τουλούζ- Λωτρέκ• The Old Tower του Βίνσεντ Βαν Γκογκ• La route montante του Πωλ Γκωγκέν