Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Ελισέι Μίσιν: Το παιδί - θαύμα του πιάνου έρχεται για ρεσιτάλ στο Μουσείο Μπενάκη
Ελισέι Μίσιν: Το παιδί - θαύμα του πιάνου έρχεται για ρεσιτάλ στο Μουσείο Μπενάκη
Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα παίξει και ο διακεκριμένος 29χρονο Λετονός πιανίστας Γκεόργκις Οσόκινς
Το νέο αίμα της πιανιστικής τέχνης θα δώσει το δυναμικό παρών στο Φεστιβάλ Πιάνου που διοργανώνεται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δύο εξαίρετους πιανίστες, τον μόλις 15 ετών Ρώσο Ελισέι Μίσιν και τον 29χρονο Λετονό ομότεχνό του Γκεόργκις Οσόκινς, οι οποίοι θα δώσουν ατομικά ρεσιτάλ, το Σάββατο 20 και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. σ
Ο Ελισέι Μίσιν, γνωστός ως παιδί-θαύμα, έχει δημιουργήσει εντυπωσιακό ψηφιακό αντίκτυπο με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κατακτήσεις του σημαντικές παρά το νεαρό της ηλικίας του: πολυάριθμα βραβεία σε κορυφαίους διαγωνισμούς όπως ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου της Νάσβιλ για τον Σοπέν, ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου του Κλίβελαντ και ο Διαγωνισμός Μότσαρτ του Zhuhai, συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος Ρώσος πιανίστας Ντενίς Ματσούεβ και θερμές κριτικές που κάνουν λόγο για έναν μουσικό με εξαιρετική τεχνική και σπάνια εκφραστικότητα και ευαισθησία.
Το ρεπερτόριό του είναι ευρύ και περιλαμβάνει απαιτητικά έργα Μότσαρτ, Σοπέν, Σούμαν, Μέντελσον, Προκόφιεβ και Ραχμάνινοβ κάποια από τα οποία θα ερμηνεύσει και την διάρκεια του αθηναϊκού ρεσιτάλ του.
O Γκεόργκις Οσόκινς, πάλι, διαθέτει μία επαναστατική φήμη. Απέκτησε διεθνή αναγνώριση στον 17ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Σοπέν το 2015. Εκεί οι κριτικές τον χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικό», «ανατρεπτικό» και «απρόβλεπτο». Παρόλο που δεν κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, ήταν ένας από τους πιο συζητημένους φιναλίστ και ο αγαπημένος του κοινού.
Το βιογραφικό του περιλαμβάνει πλήθος διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Μουσικού Βραβείου της Λετονίας, της ανώτατης τιμητικής διάκρισης στη χώρα του, ενώ είναι και ο νεότερος παραλήπτης στην ιστορία του θεσμού.
Έχει συνεργαστεί με διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς, όπως ο βιολονίστας Gidon Kremer και η Martha Argerich, ηχογραφεί για την ιστορική Deutsche Grammophon, έχει εμφανιστεί σε κορυφαίους συναυλιακούς χώρους μεταξύ των οποίων το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Elbphilharmonie στο Αμβούργο και το Konzerthaus του Βερολίνου, ηχογραφεί για την ιστορική Deutsche Grammophon ενώ το ρεπερτόριό του εκτείνεται από τον Σοπέν και τον Μπάχ μέχρι τον Άρβο Περτ.
Στο ρεσιτάλ πιάνου που θα δώσει στο Μουσείο Μπενάκη θα παίξει περιλαμβάνει έργα Περτ, Μπαχ, Ραχμάνινοβ και Σκριάμπιν.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ο Ελισέι Μίσιν, γνωστός ως παιδί-θαύμα, έχει δημιουργήσει εντυπωσιακό ψηφιακό αντίκτυπο με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κατακτήσεις του σημαντικές παρά το νεαρό της ηλικίας του: πολυάριθμα βραβεία σε κορυφαίους διαγωνισμούς όπως ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου της Νάσβιλ για τον Σοπέν, ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου του Κλίβελαντ και ο Διαγωνισμός Μότσαρτ του Zhuhai, συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος Ρώσος πιανίστας Ντενίς Ματσούεβ και θερμές κριτικές που κάνουν λόγο για έναν μουσικό με εξαιρετική τεχνική και σπάνια εκφραστικότητα και ευαισθησία.
Το ρεπερτόριό του είναι ευρύ και περιλαμβάνει απαιτητικά έργα Μότσαρτ, Σοπέν, Σούμαν, Μέντελσον, Προκόφιεβ και Ραχμάνινοβ κάποια από τα οποία θα ερμηνεύσει και την διάρκεια του αθηναϊκού ρεσιτάλ του.
O Γκεόργκις Οσόκινς, πάλι, διαθέτει μία επαναστατική φήμη. Απέκτησε διεθνή αναγνώριση στον 17ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Σοπέν το 2015. Εκεί οι κριτικές τον χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικό», «ανατρεπτικό» και «απρόβλεπτο». Παρόλο που δεν κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, ήταν ένας από τους πιο συζητημένους φιναλίστ και ο αγαπημένος του κοινού.
Το βιογραφικό του περιλαμβάνει πλήθος διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Μουσικού Βραβείου της Λετονίας, της ανώτατης τιμητικής διάκρισης στη χώρα του, ενώ είναι και ο νεότερος παραλήπτης στην ιστορία του θεσμού.
Έχει συνεργαστεί με διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς, όπως ο βιολονίστας Gidon Kremer και η Martha Argerich, ηχογραφεί για την ιστορική Deutsche Grammophon, έχει εμφανιστεί σε κορυφαίους συναυλιακούς χώρους μεταξύ των οποίων το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Elbphilharmonie στο Αμβούργο και το Konzerthaus του Βερολίνου, ηχογραφεί για την ιστορική Deutsche Grammophon ενώ το ρεπερτόριό του εκτείνεται από τον Σοπέν και τον Μπάχ μέχρι τον Άρβο Περτ.
Στο ρεσιτάλ πιάνου που θα δώσει στο Μουσείο Μπενάκη θα παίξει περιλαμβάνει έργα Περτ, Μπαχ, Ραχμάνινοβ και Σκριάμπιν.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα