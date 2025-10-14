Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Δανάη Παππά: Τηλεοπτική σειρά και δύο θεατρικές παραστάσεις ταυτόχρονα για την ηθοποιό
Συνεργάζεται με τους Ρέππα - Παπαθανασίου και πρωταγωνιστεί σε πασίγνωστο μιούζικαλ
Χωρίς ανάσα θα δουλεύει τον φετινό χειμώνα η Δανάη Παππά αφού εκτός από την τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας» στην οποία πρωταγωνιστεί θα συμμετάσχει και σε δύο θεατρικές παραστάσεις που θα ανέβουν το επόμενο χρονικό διάστημα σε θέατρα της Αθήνας.
Η πρώτη αφορά στο νέο έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!», που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Πειραιώς 131. Εκτός από τη Δανάη Παππά στον θίασο συμπράττουν επίσης οι Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Μανώλης Κλωνάρης, Άννα Μενενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Γιάννης Σίντος και Μαρία Φιλίππου.
Το έργο αποτελεί μια σπιρτόζικη ιστορία φόνων, γεμάτη από ίντριγκες, ανατροπές και το κομψό χιούμορ που ταιριάζει στο αστικό κλίμα της δεκαετίας του 1950 και διαδραματίζεται σ΄ ένα νησί του Αργοσαρωνικού στις αρχές της δεκαετίας του ’50.
Η παράσταση θα παίζεται από Πέμπτη μέχρι Κυριακή.
Μιούζικαλ στο «Παλλάς»
Στο μεταξύ, σε μια άλλη σκηνή της πόλης, στο θέατρο Παλλάς, θα ανέβει την 1η Νοεμβρίου το εξαιρετικά δημοφιλές και πολυβραβευμένο μιούζικαλ για όλη την οικογένεια «Annie», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.
Στην φιλόδοξη αυτή παραγωγή η Δανάη Παππά θα παίζει στο πλευρό του Γιάννη Στάνκογλου αλλά και μαζί με την Μαρία Κατσανδρή, τον Αργύρη Αγγέλου, την Κατερίνα Σούσουλα και την μικρή Μυρτώ Φαραζή.
Το έργο διηγείται το ταξίδι ενός κοριτσιού που ζει σε ορφανοτροφείο θηλέων της Νέας Υόρκης, σε μια δύσκολη εποχή, το 1933. Ονειρεύεται τους γονείς της οι οποίοι την άφησαν εκεί όταν γεννήθηκε μαζί με ένα γράμμα που έγραφε ότι θα γυρίσουν να την πάρουν. Ώσπου μια μέρα, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απόδρασης από το ορφανοτροφείο, η ζωή της Annie, αλλάζει μέσα σε μια στιγμή όταν η γραμματέας του δισεκατομμυριούχου ‘Ολιβερ Γουώρμπακς επισκέπτεται το ορφανοτροφείο και διαλέγει την Annie για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων στην έπαυλη του Γουώρμπακς, για να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα του…
Παραστάσεις θα δίνονται κάθε Σάββατο στις 16.00 και κάθε Κυριακή στις 11.00 και στις 13.00.
