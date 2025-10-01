Μενδώνη: Συναντήθηκε με υπουργούς Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με την Υφυπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτιστικών Βιομηχανιών του Περού, Moira Orsa Novoa Silva

Η Λίνα Μενδώνη προσκάλεσε τηστην προσεχή, την οποία ο Nikola Selakovic αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Ο Σέρβος Υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού να επισκεφθεί επισήμως το Βελιγράδι, το προσεχές διάστημα.Η Λίνα Μενδώνη είχε διμερής συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό της, Υπουργό Πολιτισμού του Ιράν,και την Υφυπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτιστικών Βιομηχανιών του Περού,, εν όψει του προσεχούς Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, μέλη του οποίου είναι τόσο το Ιράν όσο και το Περού.Η Υπουργός Πολιτισμού στάθηκε, ιδιαιτέρως, στις δύο προτεραιότητες της Ελλάδας στο πλαίσιο του, ήτοι την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Και με τις δυο χώρες συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας, τόσο ως προς την συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως προς τις ανταλλαγές στον σύγχρονο πολιτισμό και τις χειροτεχνίες.Στο περιθώριο της Συνόδου, η Υπουργός Πολιτισμού είχε συζητήσεις με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO,, ο οποίος αναπλήρωνε τη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού κ. Αζουλέ, με τον Υπουργό Πολιτισμού της Ιορδανίας Mostafa Al-Rawashdeh και την πριγκίπισσα Danna Firras, επικεφαλής του Petra Foundation, Οργανισμού της Ιορδανίας επιφορτισμένου με την προστασία του μνημειακού αποθέματος από την κλιματική κρίση, με την Υπουργό Πολιτισμού της Κροατίας Nina Obuljen Korzinek και τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Κίνας Gao Zheng.H Λίνα Μενδώνη παρέστη στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ψηφιακού Μουσείου Κλαπέντων Πολιτιστικών Αντικειμένων της UNESCO, κατά την οποία ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO Ernesto Ottone, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Ελλάδα για τη συνδρομή της στη σύσταση του Μουσείου.