Όσκαρ: Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα διεθνή κινηματογραφικά βραβεία
Ποια είναι η αλλαγή που έγινε φέτος στη διαδικασία της επιλογής
Η ταινία «Αρκάντια» του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη, με πρωταγωνιστές τους Βαγγέλη Μουρίκη και Αγγελική Παπούλια, επιλέχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Το σκεπτικό της επιλογής ήταν «ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας, εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ.»
Σημειώνεται πως το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται κάθε χρόνο η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων Όσκαρ προτείνεται από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση 11μελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Μετά τα περσινά παρατράγουδα, ωστόσο, που είχαν ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι σκηνοθέτες να αποσύρουν τις ταινίες τους από τη διαδικασία, από φέτος τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα. , κατόπιν υπόδειξης από κινηματογραφικούς φορείς.
Η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται γύρω από ένα θανατηφόρο τροχαίο που αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη ενός τουριστικού θερέτρου. Ο Γιάννης και η Κατερίνα καταφθάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους.
Η δεύτερη αυτή μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Ζώη, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2024 στην 74η Μπερλινάλε, έχει ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις, εντός και εκτός συνόρων, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σεράγιεβο, το Βραβείο για την ερμηνεία του Βαγγέλη Μουρίκη στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ, το βραβείο ΙΡΙΣ Καλύτερης Ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου αλλά και δύο βραβείο στο 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
