Όσκαρ: Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα διεθνή κινηματογραφικά βραβεία

ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας, εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ.»

από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτισμού

Ιάσωνα Φωτήλα.





Η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται γύρω από ένα θανατηφόρο τροχαίο που αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη ενός τουριστικού θερέτρου. Ο Γιάννης και η Κατερίνα καταφθάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους.

