Χρόνης Αηδονίδης: Μια μεγάλη γιορτή για τη μουσική παράδοση στο Ηρώδειο αφιερωμένη στη μνήμη του
Ποιοι γνωστοί καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν
Μια συναυλία-γιορτή αφιερωμένη στη μνήμη του αυθεντικού ερμηνευτή της παράδοσης, που με τη φωνή του ένωσε τη Θράκη με την Πόλη και όλη τη Μικρασία, στον αξέχαστο Χρόνη Αηδονίδη, διοργανώνεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο.
Γνωστοί Έλληνες ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Παντελής Θαλασσινός και η Βιολέτα Ίκαρη, θα ερμηνεύσουν δημοτικά και παραδοσιακά τραγούδια, ένα ρεπερτόριο στη διάσωση και διάδοση του οποίου ο Χρόνης Αηδονίδης είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του.
Το μουσικό πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει η 15μελής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης» που έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά — Θράκη, Πόλη, Σμύρνη — όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.
Συμμετέχουν επίσης ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος», υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη, το Εργαστήρι Τραγουδιού Ωδείου «Σίμων Καράς», η παιδική παραδοσιακή χορωδία του Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης» και οι «Γκάιντες της Θράκης»: Γιώργος Πεζιργιανίδης, Σωτήρης Ιντζούδης, Δημήτρης Μπάκος και τα χορευτικά συγκροτήματα Σύλλογος «ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ», Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ», Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και Χορευτικός όμιλος «ΕΙΡΗΝΗ»
Τη συναυλία, που έχει τίτλο «Στον Γαλατά ψιλή βροχή», διοργανώνει η Α.Μ.Κ.Ε. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνών & Πολιτισμού ΔΟΜΟΣ».
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
