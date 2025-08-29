Αισχύλεια 2025: Η Ελευσίνα γίνεται για ένα μήνα το επίκεντρο του πολιτισμού - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σε έναν νέο χώρο, στο πρόσφατα ανακαινισμένο παλιό εργοστάσιο χρωμάτων ΙΡΙΣ, θα φιλοξενηθούν, για πρώτη φορά φέτος, οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ «Αισχύλεια 2025» της Ελευσίνας, που γιορτάζει τα 50 χρόνια του και θα ανοίξει τις πύλες του στις 31 Αυγούστου.





Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις και προτάσεις πολιτισμού, που αναδεικνύουν τη σύγχρονη έκφραση και δημιουργία περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με τη βραβευμένη παράσταση «Μια Άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.Η αυλαία ανοίγει τηνμε το εμβληματικό έργο του Αγγέλου Σικελιανού «» στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, που όπως κάθε χρόνο φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια μοναδική ανασύνθεση του χαμένου αισχυλικού δράματος «Βασσάρες». Το έργο συνδυάζεται σκηνικά με το Πνευματικό Εμβατήριο και την Ιερά Οδό, εμβληματικά ποιήματα της ελληνικής λογοτεχνίας, που αναδεικνύουν τη φιλοσοφική και ανθρωποκεντρική διάσταση του Σικελιανού και τη σχέση του με το έργο του Αισχύλου. Με τον τενόρο της ΕΛΣ Νικόλα Μαραζιώτη και τους ηθοποιούς Δημήτρη Μαζιώτη, Γρηγόρη Φρέσκο και Άρη Μακρή, διανθισμένο από αυθεντικούς Ορφικούς ύμνους σε μετάφραση Ανδρέα Ζούλα, με την αρχαία λύρα του Άκη Τσάγκου, σε σύνθεση του Νίκου Ξανθούλη. Στο δεύτερο μέρος της παράστασης γίνεται μια αναφορά στο Προμηθεϊκό πνεύμα, μέσα από το Πνευματικό Εμβατήριο του ποιητή, με ερμηνευτή τον Μάριο Φραγκούλη, αλλά και στη σχέση του με την Ελευσίνα, με την Ιερά Οδό που θα ερμηνεύσει η Φιλαρέτη Κομνηνού.Ώρα: 21:00Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδουΤηπραγματοποιούνται στο ΙΡΙΣ τα εγκαίνια τηςSymbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ, η οποία εξερευνά τη δύναμη του συμβόλου ως φορέα μνήμης, ταυτότητας και μεταφυσικής αναζήτησης. Με την υπογραφή σπουδαίων ελλήνων εικαστικών, υπό την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου, η φετινή παρουσίαση μετατρέπει την Ελευσίνα σε τόπο στοχασμού και εικαστικής αποκάλυψης. Συνεχίζοντας την επιτυχημενη πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, η έκθεση Symbols ΙΙΙ συνδέει το αρχέγονο με το σύγχρονο, προβάλλοντας έργα που συνομιλούν με την έννοια του ιερού, της φύσης και του συλλογικού υποσυνείδητου.Διάρκεια έκθεσης: 1/9-28/9/2025Ώρα Εγκαινίων: 20:00Τηνπαρουσιάζεται στο Θεατράκι στην Πλατεία Μαγούλας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό η «», μια ξεχωριστήγια μικρούς και μεγάλους. Η γνωστή τραγωδία του Ευριπίδη ζωντανεύει στο λευκό πανί του θεάτρου σκιών από τον Χρήστο Στανίση, με τον Καραγκιόζη στο ρόλο του αγγελιοφόρου Αγαμέμνονα, χρησιμοποιώντας φιγούρες ειδικής κατασκευής και κόκκινο φωτισμό, ο οποίος παραπέμπει στην εικόνα του αγγείου. Η παράσταση «ντύνεται» μουσικά με τραγούδια και μουσικές από το αρχείο του Σίμωνα Καρρά, σε ένα πάντρεμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με το λαϊκό θέατρο σκιών και την ελληνική μουσική παράδοση.Είσοδος ΕλεύθερηΏρα: 20:00