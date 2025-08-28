Λίνα Μενδώνη: Έργα πολιτισμού άνω των 110 εκατ. ευρώ υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη

- Ενίσχυση Πολιτιστικών Δράσεων: Το Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει με περίπου 2.000.000 ευρώ το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση ενός από τους μακροβιότερους θεσμούς της πόλης της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δημήτρια, με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση παραγωγών από τους εποπτευόμενους πολιτιστικούς φορείς του Υπουργείου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.