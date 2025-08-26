Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Σάμος: Αναβαθμίζονται οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ
Σάμος: Αναβαθμίζονται οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ
Στόχος ο εναρμονισμός του με τις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ
Ένα εντελώς νέο, σύγχρονο πρόσωπο θα αποκτήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθέος Σάμου μετά την πλήρη αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του που προγραμματίζει το υπουργείο Πολιτισμού. Το σχετικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί, έχει στόχο την εναρμόνισή του με τα σύγχρονα μουσειακά πρότυπα και η δημιουργία ενός φιλόξενου, λειτουργικού και προσβάσιμου σε όλους μουσείου.
Το μουσείο στεγάζεται σε ένα συγκρότημα δύο γειτονικών κτηρίων, το ιστορικό Πασχάλειο και το νέο κτήριο, συνολικού μεικτού εμβαδού 1.250 τ.μ. περίπου, σε οικόπεδο έκτασης 1.170 τ.μ. Το Πασχάλειο κτήριο, διώροφο ορθογωνικής κάτοψης, έχει συνολικό εμβαδόν 578,84 τ.μ. Το νέο κτήριο, διώροφο με υπόγειο, με κάτοψη σχήματος «Π», έχει συνολικό εμβαδόν 674,45 τ.μ.. Ο υπαίθριος χώρος μεταξύ των δύο κτηρίων διαμορφώνεται με βαθμιδωτές πλακόστρωτες αυλές και φυτεύσεις, ενώ το συγκρότημα γειτνιάζει με την πλατεία Δημαρχείου και ένα μικρό πάρκο.
Βάσει του κτηριολογικού προγράμματος, το συνολικό καθαρό εμβαδόν των χρήσεων είναι 914,25 τ.μ. εκ των οποίων τα 524,14 τ.μ. κατανέμονται σε χρήσεις στο Νέο Κτήριο. Ομαδοποιώντας τις λειτουργίες, στο Νέο Κτήριο προβλέπονται εκθεσιακοί χώροι, χώροι εξυπηρέτησης κοινού, χώροι διοίκησης και εργαστήρια, αποθηκευτικοί και κοινόχρηστοι χώροι, χώρος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στο Παλαιό Κτήριο (Πασχάλειο) περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι, είσοδος, εργαστήρια, χώροι διοίκησης και αποθήκευσης.
«Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου διαθέτει μια μοναδική, σε ποικιλία, συλλογή με εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία. Το ιερό, Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είχε παγκόσμια εμβέλεια στην εποχή του. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου απέδωσαν αναθήματα, από όλο τον τότε γνωστό κόσμο.» σημειώνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προσθέτει: «Το κτηριολογικό πρόγραμμα για το παλαιό και το νέο κτήριο του Μουσείου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, στον εναρμονισμό του με τις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις και στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Η αναβάθμιση του Μουσείου του Βαθέος αποτελεί τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Σάμου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται επεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης, σε, κορυφαίου ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους του νησιού αλλά και σε μουσειακές υποδομές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της μουσειακής προσέγγισης».
