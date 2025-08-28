Μίκης Θεοδωράκης: Νέο ετήσιο φεστιβάλ στη Νέα Σμύρνη αφιερωμένο στο έργο του
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μίκης Θεοδωράκης Νέα Σμύρνη συναυλία

Μίκης Θεοδωράκης: Νέο ετήσιο φεστιβάλ στη Νέα Σμύρνη αφιερωμένο στο έργο του

Πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συναυλία

Μίκης Θεοδωράκης: Νέο ετήσιο φεστιβάλ στη Νέα Σμύρνη αφιερωμένο στο έργο του
Η Νέα Σμύρνη, η αθηναϊκή γειτονιά όπου έζησε για αρκετά χρόνια ο Μίκης Θεοδωράκηςθεσπίζει φέτος, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννησή του, ένα ετήσιο Φεστιβάλ αφιερωμένο στον ίδιο και το σπουδαίο έργο του. Το 1ο Φεστιβάλ «Μίκης Θεοδωράκης», που διοργανώνει ο Δήμος της περιοχής, θα εγκαινιαστεί με μια συναυλία την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στην Κεντρική Πλατεία.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα ακουστούν τα «Τραγούδια της Νέας Σμύρνης» που έγραψε ο Μίκης όταν ζούσε στην περιοχή. Τα έργα θα αποδώσουν η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και οι ερμηνευτές Κώστας Μακεδόνας, Χρήστος Θηβαίος, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης και Άγγελος Θεοδωράκης ενώ θα συμμετάσχει και ο Παύλος Καρποδίνης.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Σμύρνη από την δεκαετία του 1930 σε σπίτι συγγενών του. Στην συνέχεια, αφού παντρεύτηκε την Νεοσμυρνιώτισα Μυρτώ Αλτίνογλου, μετακόμισε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 39 μέχρι την δικτατορία. Υπήρξε δημότης Νέας Σμύρνης μέχρι την δεκαετία του 1980.
Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»

Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης