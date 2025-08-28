Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Μίκης Θεοδωράκης: Νέο ετήσιο φεστιβάλ στη Νέα Σμύρνη αφιερωμένο στο έργο του
Πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συναυλία
Η Νέα Σμύρνη, η αθηναϊκή γειτονιά όπου έζησε για αρκετά χρόνια ο Μίκης Θεοδωράκης, θεσπίζει φέτος, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννησή του, ένα ετήσιο Φεστιβάλ αφιερωμένο στον ίδιο και το σπουδαίο έργο του. Το 1ο Φεστιβάλ «Μίκης Θεοδωράκης», που διοργανώνει ο Δήμος της περιοχής, θα εγκαινιαστεί με μια συναυλία την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στην Κεντρική Πλατεία.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα ακουστούν τα «Τραγούδια της Νέας Σμύρνης» που έγραψε ο Μίκης όταν ζούσε στην περιοχή. Τα έργα θα αποδώσουν η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και οι ερμηνευτές Κώστας Μακεδόνας, Χρήστος Θηβαίος, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης και Άγγελος Θεοδωράκης ενώ θα συμμετάσχει και ο Παύλος Καρποδίνης.
Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Σμύρνη από την δεκαετία του 1930 σε σπίτι συγγενών του. Στην συνέχεια, αφού παντρεύτηκε την Νεοσμυρνιώτισα Μυρτώ Αλτίνογλου, μετακόμισε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 39 μέχρι την δικτατορία. Υπήρξε δημότης Νέας Σμύρνης μέχρι την δεκαετία του 1980.
Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
