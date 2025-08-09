Τι διαβάζουν οι Έλληνες: Λογοτεχνία, ιστορία και αστυνομικά στις πρώτες θέσεις - 11.312 τίτλοι το 2024

Η εικόνα στην ΕΕ

Η έρευνα έδειξε πως με την ανάγνωση των βιβλίων επιδιώκεται τόσο η πληροφόρηση και η απόλαυση της τέχνης του λόγου όσο και η φυγή από την καθημερινότητα.Σημαντικός παράγοντας στην αγορά ενός βιβλίου είναι η διάδοσή του από στόμα σε στόμα, χωρίς να παύει η ανάγκη να το πιάσει ο αναγνώστης στα χέρια του πηγαίνοντας στα βιβλιοπωλεία, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος του διαδικτύου.Επιπλέον, όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο αυξάνονται οι τιμές στον δείκτη ανάγνωσης βιβλίων και όσο υψηλότερου επιπέδου είναι τα επαγγέλματα του πατέρα, της μητέρας, του πατρογονικού και του μητρογονικού παππού (όσων ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας) τόσο υψηλότερος είναι ο δείκτης ανάγνωσης βιβλίων.Τέλος, όσο αυξάνονται τα βιβλία που υπάρχουν στο νοικοκυριό ή που υπήρχαν στην παιδική βιβλιοθήκη τόσο αυξάνεται και ο δείκτης ανάγνωσης κατά το τελευταίο έτος.Σύμφωνα με τα τελευταία διθέσιμα στοιχεία τηε Eurostat, πανευρωπαϊκά η νεότερη ομάδα, ηλικίας 16-29 ετών, διάβαζε περισσότερο (60,1%) σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 30-54 ετών (53,5%), 55-64 ετών (52,6%) και 65 ετών και άνω (47,2%). Περισσότερες γυναίκες στην ΕΕ διαβάζουν βιβλία (60,5%) από ό,τι άνδρες (44,5%). Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και όταν εξετάστηκε ο αριθμός των βιβλίων που διαβάστηκαν: το 28,8% των γυναικών και το 24,8% των ανδρών διάβασαν λιγότερα από 5 βιβλία, το 14,3% των γυναικών και το 9,8% των ανδρών διάβασαν 5-9 βιβλία, ενώ το 17,4% των γυναικών και το 9,9% των ανδρών διάβασαν 10 ή περισσότερα βιβλία.Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το Λουξεμβούργο ανέφερε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που είχαν διαβάσει βιβλία (75,2%), ακολουθούμενο από τη Δανία (72,1%) και την Εσθονία (70,7%).