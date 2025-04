Stranglers: Το διάσημο βρετανικό συγκρότημα θα γιορτάσει στο Ηρώδειο τα 50ά του μουσικά γενέθλια

Κλείσιμο

Ένα από τα πιο επιδραστικά και μακροβιότερα συγκροτήματα στην ιστορία του rock 'n' roll, οι ανυπότακτοιεπέλεξαν την Αθήνα και τογια να γιορτάσουν τα 50 χρόνια της μουσικής ιστορίας τους, με μιαπου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου Η πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας έγινε το 1985, στο θρυλικό φεστιβάλ «Rock in Athens» στο Καλλιμάρμαρο, σε μια συναυλία που παραμένει χαραγμένη στη μνήμη όσων την έζησαν. Τώρα, 40 χρόνια μετά, επιστρέφουν στην Αθήνα, σε έναν χώρο αντάξιο της ιστορίας τους, για να γιορτάσουν μισό αιώνα μουσικής και να επιβεβαιώσουν πως παραμένουν αληθινοί θρύλοι.Κουβαλώντας στις αποσκευές τους τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μακρόχρονης καριέρας τους, μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «No More Heroes», «Peaches», «Nice 'n' Sleazy», «Something Better Change», «Duchess», «Strange Little Girl», «Midnight Summer Dream», «Golden Brown» κ.α. το διάσημο βρετανικό συγκρότημα έρχεται στη χώρα μας πανέτοιμο να αποδείξει πως το πάθος τους δεν έχει καταλαγιάσει.Οι Stranglers σχηματίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 1974 και σφυρηλατήθηκαν στα στενά των βρετανικών παμπ, όπου η μουσική ήταν ωμή και η ενέργεια ανεξέλεγκτη. Η αδιαπραγμάτευτη στάση τους ταυτίστηκε με το πανκ κίνημα που εκείνη την εποχή αναδυόταν, αλλά ποτέ δεν περιορίστηκαν σε αυτό. Η μουσικότητά τους, πλούσια και πολυδιάστατη, ξεπέρασε κάθε στεγανό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα δικό τους – έναν ήχο που δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια.Η ιστορία τους ξεκίνησε σε μια άγνωστη για τη μουσική πόλη, το Guildford του Σάρεϊ. Από την πρώτη στιγμή χάραξαν τη δική τους αυθεντική πορεία, ακολουθώντας ένα δρόμο αχαρτογράφητο, χωρίς συμβιβασμούς. Τα τρία πρώτα τους άλμπουμ ("Rattus Norvegicus", "No More Heroes", "Black and White") κυκλοφόρησαν σε διάστημα μόλις 13 μηνών, χαρίζοντάς τους πολλές επιτυχίες και αποτυπώνοντας την εκρηκτική τους ενέργεια και την ικανότητά τους να συνδυάζουν ωμότητα και λυρισμό.Με έναν ήχο που ενώνει τη μελωδική ευαισθησία και την αβίαστη κομψότητα με μια σκληρή, σκοτεινή επιθετικότητα, οι Stranglers αναγνωρίζονται σήμερα ως ένα από τα πιο αυθεντικά και επιδραστικά συγκροτήματα που αναδύθηκαν μέσα στη δίνη του πανκ, αλλά δεν περιορίστηκαν ποτέ σε ένα μουσικό ύφος. Στο σύμπαν τους το πανκ συναντά το new wave, το prog, το art-rock, την avant-garde και την jazz, το αιχμηρό ροκ συναντά την ατμοσφαιρική μελαγχολία, τον σκοτεινό λυρισμό και τη σπαρακτική τρυφερότητα, δημιουργώντας έναν ήχο μοναδικό και αξεπέραστο. Οι Stranglers δεν ακολούθησαν ποτέ τους κανόνες – έγραψαν τους δικούς τους.Με περισσότερα από 25 singles στο Top 40 και 18 άλμπουμ που σφράγισαν τη μουσική ιστορία τους, οι Stranglers συνεχίζουν να εξελίσσονται. Το «Dark Matters», που κυκλοφόρησε το 2022, εκτοξεύθηκε στο Νο.4 των βρετανικών charts, αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη δουλειά τους εδώ και δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική τους σπίθα δεν έσβησε ποτέ – αντιθέτως, φλέγεται πιο έντονα από ποτέ.Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ