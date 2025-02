Τομ Ρόμπινς: Έφυγε από τη ζωή στα 92 του ο εμβληματικός συγγραφέας

Τομ Ρόμπινς

δημοσιογραφία προτού

(Αμάντα, το Κορίτσι της Γης -

Ακόμα και οι Καουμπόισσες Μελαγχολούν -

Τρυποκάρυδος -

θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας,

Έφυγε από τη ζωή στα 92 του χρόνια εμβληματικός Αμερικανός συγγραφέας, γνωστός και αγαπητός για το μοναδικό και αναγνωρίσιμο ύφος γραφής του, που συνδυάζει σουρεαλισμό , χιούμορ και φιλοσοφικές αναζητήσεις.Σύμφωνα με τους, ο γιος του, Φλίτγουντ, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση, χωρίς όμως να αναφέρει την αιτία θανάτου του.Γεννημένος στις 22 Ιουλίου 1932, στο Blowing Rock της Βόρειας Καρολίνας , οφοίτησε στο Washington and Lee University αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του στηπάρει πτυχίο, λόγω «πειθαρχικών προβλημάτων».Κατόπιν κατατάχτηκε στηνκαι υπηρέτησε τρία χρόνια στην. Αφού επέστρεψε ως πολίτης στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος και κριτικός τέχνης, προτού τελικά στραφεί στη συγγραφή μυθιστορημάτων.Το πρώτο του βιβλίο, Another Roadside Attraction1971), προκάλεσε αίσθηση με το πρωτότυπο ύφος του, ενώ άλλα γνωστά έργα του περιλαμβάνουν τα Even Cowgirls Get the Blues (1976), Jitterbug Perfume (Το Άρωμα του Ονείρου - 1984) και Still Life with Woodpecker (1980).Το βιβλίο τουμεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1993 με την ομώνυμη ταινία που σκηνοθέτησε ο. Παρά τη μεγάλη επιτυχία του βιβλίου, η ταινία δεν έτυχε θερμής υποδοχής, λαμβάνοντας ανάμεικτες έως αρνητικές κριτικές. Ωστόσο, το καστ περιλάμβανε διάσημα ονόματα, όπως την Ούμα Θέρμαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τη Λορέιν Μπράκο και τον Κιάνου Ριβς.Τα έργα του Ρόμπινς, πουχαρακτηρίζονται από πλούσια γλώσσα, εφευρετική πλοκή και διερεύνηση υπαρξιακών και πολιτισμικών θεμάτων.Οι ιστορίες του συχνά πραγματεύονται υπαρξιακά ερωτήματα, ωστόσο η προσέγγισή του είναι πάντα ανατρεπτική και άκρως διασκεδαστική, γεμάτη ευρηματικότητα, λογοπαίγνια και χιουμοριστική διάθεση