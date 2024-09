Ένας εικαστικός κήπος γεμάτος μυστικά, μαγικά σύμβολα και υβρίδια στο Μουσείο Γουλανδρή

πό τις, σΠρόκειται για τηντηςμε τίτλο «Leafscapes of the Unseen» σε επιμέλεια της Αγγελικής Μπάρα.Η Βασιλική Κούκου μέσα από την έκθεση «Leafscapes of the Unseen» παρουσιάζει μια διαλεκτική ανάμεσα στις αναμνήσεις, τα όνειρα και τις προσωπικές της σκέψεις για το πέρασμα του χρόνου και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση, αναδεικνύοντας αόρατες συνδέσεις ανάμεσα στη φθορά και την αναγέννηση μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και υλικών.Τα έργα της Κούκου χαρακτηρίζονται από την αστείρευτη ικανότητα της έκφρασης της φαντασίας, της λυρικής ποιότητας και της ανεξάντλητης δραματικής δύναμης που συγγενεύει με τους ρυθμούς της φύσης.Η καλλιτέχνης δίνει νέα μορφή στα βαθύτερα στρώματα της ψυχής – τη παιδικότητα, το ενστικτώδες και το ασυνείδητο. Κάθε πινελιά, κάθε καμπύλη και κάθε απόχρωση λειτουργούν ως εκφάνσεις μιας βαθύτερης συνομιλίας με τη ζωντανή ύλη, προσπαθώντας να συλλάβουν το αόρατο και το ανεξερεύνητο.Με οδηγό την φαντασία, η καλλιτέχνης μας καλεί να συνυπάρξουμε σε έναν κοινό τόπο, όπου οι φανταστικές μορφές και οι ονειρικές αφηγήσεις γίνονται ένα με την πραγματικότητα.

Η Βασιλική Κούκου (γ. 1996) αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (BA & Integrated Master, Ζωγραφική). Το 2019 βραβεύτηκε με το Rosa’s Luxemburg Foundation Award, στην Ελλάδα και στο Βερολίνο και το 2020 κέρδισε το δεύτερο βραβείο «Gre-Taste: The taste of Greece» από το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την γκαλερί Ζουμπουλάκη, όπου πραγματοποίησε και την πρόσφατη ατομική της έκθεση με τίτλο «Where Flowers Are Singing». Το 2017 ήταν performer για την Documenta 14 και το 2020 επιμελήθηκε και ερμήνευσε το «A Metamorphosis performance?» για το project Performance Rooms Kappatos, St. George Lycabettus Hotel. Έργα της έχουν προβληθεί σε μουσεία και ιδρύματα όπως, στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Πολεμικό Μουσείο, Βυζαντινό Μουσείο και άλλα.Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις όπως, Paxos Biennale (2024), “Resilient by Nature”, Γκαλερί Ζουμπουλάκη (2023), «Open-Ended», Γκαλερί Ζουμπουλάκη(2022), «Αδράνεια ΙΙ», Ξενοδοχείο Μπάγκειον (2022), «Volcan of Santorini Project», Γκαλερί Ζουμπουλάκη(2021), «Learn To Swim», Γκαλερί Ζουμπουλάκη(2021), «Art on Boards | The Skate Project», Γκαλερί Ζουμπουλάκη (2021), «The Empty Gallery», Shrine Gallery, Νέα Υόρκη (2021), «Counting Approximately 1,5M», a.antonopoulou.art gallery (2020), Μέγαρο Μαξίμου (2019-2020) , «Rooms Contemporary Art Exhibition», Γκαλερί Καππάτος (2019), «Τα Νέα Ρούχα της Ρόζας» Εικαστικός Κύκλος Δ.Λ. (2019) , και άλλες.Στο έργο της χρησιμοποιεί την αφαίρεση και τη σουρεαλιστική αναπαράσταση για να επικαλεστεί την αίσθηση του μυθικού και του μαγικού. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, Ελλάδα.Η έκθεση θα βρίσκεται στο εσωτερικό μπαλκόνι του Κέντρου «Γαία».Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Λεβίδου 13, ΚηφισιάΩράριο Λειτουργίας: Καθημερινά 9:00 -14:30, Σάββατο και Κυριακή 10:00-15:00Είσοδος Ελεύθερη.