Οι «Smash Mouth» το 1999

Πέθανε, σε ηλικία μόλις 56 ετών, o βασικός τραγουδιστής και ηγετική φιγούρα του αμερικανικού ροκ συγκροτήματοςΟ μάνατζερ του συγκροτήματος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Χάργουελ βρισκόταν στα τελικά στάδια ηπατικής ανεπάρκειας και λάμβανε φροντίδα στο τέλος της ζωής του στο σπίτι του.Η κατάσταση της υγείας του κρινόταν εξαιρετικά σοβαρή τα τελευταία 24ωρα με τον μάνατζέρ του να δηλώνει, πριν λίγες ώρες, πως δεν υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας:«Αν και ο Στιβ είναι ακόμα εδώ μαζί μας, δυστυχώς θα είναι μόνο για λίγο καιρό» αποκάλυψε.Αντιμετώπιζε, επίσης, σοβαρά καρδιολογικά και νευρολογικά προβλήματα. Σε μια από τις τελευταίες του ζωντανές εμφανίσεις μάλιστα, στη Νέα Υόρκη, έδειχνε να μην μπορεί να αποδώσει σωστά τις λέξεις γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Παράλληλα, σοβαρές συνέπειες στον οργανισμό του είχε προκαλέσει και η μακροχρόνια, υπερβολική χρήση αλκοόλ.Ο Χάργουελ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των Smash Mouth, οι οποίοι έγιναν γνωστοί μέσα από τα τραγούδια του «I’m a Believer» και «All Star» ενώ είχε ανακοινώσει ότι αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2021.Η συγχώνευση της ποπ, του ska, του surf και του punk, μαζί με ρετρό vibes από τη δεκαετία του '60, δημιούργησε μια πρώιμη επιτυχία με το Walkin' On The Sun, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των σύγχρονων ροκ charts του Billboard και βοήθησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους Fush Yu Mang να μπει στο Top 40.Ορισμένοι κριτικοί χαρακτήρισαν το συγκρότημα ως ένα one-hit wonder, αλλά οι Smash Mouth απέδειξαν ότι έκαναν λάθος με το δεύτερο άλμπουμ τους Astro Lounge το 1999.Έγινε τριπλά πλατινένιο και περιελάμβανε τις επιτυχίες Can't Get Enough of You Baby και το απίστευτα πιασάρικο All Star - ένα τραγούδι για το οποίο το περιοδικό Rolling Stone είπε ότι "ανεξήγητα υπνωτίζει τον κόσμο για 20 χρόνια".