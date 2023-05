Η καλύτερη Metallica Tribute Band έρχεται στο CT Garden

Κλείσιμο

Ζήστε μια βραδιά με τα τραγούδια του καλύτερου ίσως συγκροτήματος Heavy Metal μουσικής στον κόσμο! Οι Metallica, το συγκρότημα με τα 8 βραβεία Γκράμι και πωλήσεις συνολικά 150 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία, ενώ γενικά κατατάσσεται έβδομο, με βάση τις πωλήσεις, στην αμερικανική μουσική βιομηχανία.Nothing Else Matters, The Unforgiven, Fade to Black, Enter Sandman, One, Master Of Puppets, Turn the Page είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που θα απολαύσουμε σε αυτή τη μαγική βραδιά από τους SCREAM inc, ενός από τα πιο επιτυχημένα tribute bands της εποχής μας.Οι μοναδικοί Scream Inc αποτελούν την καλύτερη Metallica Tribute Band. Δημιουργήθηκαν το 2002 και εδώ και 10 χρόνια παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό show που αναπαριστά μια αυθεντική συναυλία των Metallica. Το πάθος, οι μοναδικές ερμηνείες και η δύναμη της μπάντας την έκαναν αμέσως διάσημη σε όλο τον κόσμο.Οι Ουκρανοί και Πολωνοί καλλιτέχνες του συγκροτήματος διαθέτουν ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο να ερμηνεύουν τα τραγούδια των Metallica για αυτό και αναδείχθηκαν το καλύτερο tribute band του μεγάλου συγκροτήματος ανάμεσα σε πολλά άλλα.Μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας το κέφι και την ενέργεια σας και αφήστε τους να σας παρασύρουν σε μία βραδιά που θα θυμόμαστε για χρόνια γεμάτη από τα τραγούδια που αγαπήσαμε!Είτε ακούμε είτε δεν ακούμε μέταλ και ροκ μουσική, είναι κάποια τραγούδια και συγκροτήματα που όλοι τα έχουμε συναντήσει κάποια στιγμή, μέσα από το ραδιόφωνο, κάποια παρέα, κάποιο event. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα είναι σίγουρα και οι metallica με πολλά από τα τραγούδια τους να μας έχουν μεγαλώσει!Πέρυσι το καλοκαίρι, το καλύτερο tribute band στους Metallica χάρισε μια μοναδική βραδιά σε εκατοντάδες κόσμου που είχε την ευκαιρία να ζήσει μια αυθεντική μέταλ βραδιά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό και φυσικά, συνοδευόμενη από παγωμένες μπύρες!