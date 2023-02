25o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φετινή διοργάνωση

Κλείσιμο

Τις πύλες του, για μία ακόμη χρονιά, ετοιμάζεται να ανοίξει το. Η φετινή, 25η κατά σειρά διοργάνωση, θα θα διεξαχθείτόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online.Στο πλαίσιό θα προβληθούνστην ιστορική έδρα του θεσμού, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Το σποτ του οποίου δημιούργησε η σκηνοθέτις Μαριάννα Οικονόμου και τα poster ο Σουηδός ζωγράφος και εικονογράφος Ντάνιελ Ένγκνεους, φιλοξενεί συνολικά 99 παγκόσμιες, διεθνείς κι ευρωπαϊκές πρεμιέρες, αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023, με την ταινία La Singla της Παλόμα Θαπάτα που θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα ενώ η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023, και θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας Εγώ και το κατοικίδιό μου του Γιόχαν Κράμερ σε διεθνή πρεμιέρα.Στο πλαίσιο του 25ου ΦΝΘ θα προβληθούν 61 μεγάλου και μικρού μήκους ελληνικές ταινίες. Από αυτές οι 33 συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα (Διεθνές Διαγωνιστικό, Διαγωνιστικό Newcomers, Διαγωνιστικό >>Film Forward, Ανοιχτοί Ορίζοντες, NextGen), οι 17 θα προβληθούν στην Πλατφόρμα, 6 περιλαμβάνονται στην ενότητα Από οθόνη σε Οθόνη, 2 θα προβληθούν εκτός συναγωνισμού στο τμήμα >>Film Forward, ενώ 2 ακόμη ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται στο spotlight στον Σωτήρη Δανέζη. Επιπλέον το εμβληματικό ντοκιμαντέρ Αγέλαστος Πέτρα του Φίλιππου Κουτσαφτή θα είναι καθολικά προσβάσιμο τόσο στη φυσική προβολή του όσο και διαδικτυακά, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank.Τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση. Συνολικά 12 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές, συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του 25ου ΦΝΘ, διεκδικώντας τον Χρυσό Αλέξανδρο (12.000 ευρώ), καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο (5.000 ευρώ). Στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers, με πρώτες και δεύτερες ταινίες νέων δημιουργών, συναντάμε 12 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές, που διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο – «Δημήτρης Εϊπίδης» (10.000 ευρώ) και τον Αργυρό Αλέξανδρο (4.000 ευρώ).Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward, που αμφισβητεί τις κινηματογραφικές συμβάσεις και προτείνει ριζοσπαστικές ταινίες, φιλοξενεί 10 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Τα βραβεία που απονέμονται στο πλαίσιο του τμήματος είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward (6.000 ευρώ) και ο Αργυρός Αλέξανδρος (3.000 ευρώ). Το Immersive: All Around Cinema διαγωνιστικό τμήμα, που συνενώνει τις νέες τεχνολογίες με το σινεμά του σήμερα, όπου 8 ταινίες διεκδικούν Χρυσό Αλέξανδρο (2.000 ευρώ).Παράλληλα το κοινό θα ανακαλύψει δυναμικά και πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ στους Ανοιχτούς Ορίζοντες, κορυφαία ντοκιμαντέρ στο τμήμα Top Docs αλλά και τις φωνές των νέων μέσα από το τμήμα NextGen.Το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα ξεχωριστό και πολυδιάστατο αφιέρωμα στο ντοκιμαντέρ της παρατήρησης, με τίτλο «Η τέχνη της πραγματικότητας: πέρα από την παρατήρηση», με σπουδαίες ταινίες του παγκόσμιου σινεμά, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν την οπτική και την ερμηνεία μας για τον κόσμο και τη ζωή.Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την αναχώρηση του πρώτου συρμού από τη Θεσσαλονίκη για το Άουσβιτς, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τιμά τη μνήμη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης μέσα από το αφιέρωμα «Adio Kerida: Από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς - 80 χρόνια». Παράλληλα διοργανώνονται αφιερώματα στο έργο του σπουδαίου αυστριακού ντοκιμαντερίστα, Νικολάους Γκέιρχάλτερ, μέσα από εννέα ταινίες του και στον σκηνοθέτη Σταύρο Ψυλλάκη, μέσα από 10 ταινίες του που αποκαλύπτουν ιστορίες ανθρώπων της διπλανής πόρτας σε οριακές καταστάσεις.Δυναμικές δράσεις, βραβεία και συνεργασίες φιλοξενούνται φέτος στην Αγορά που θα πραγματοποιηθεί σε φυσικούς χώρους, αλλά και online. Η Αγορά του ΦΝΘ υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την DAE (Documentary Association of Europe), παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα όπου η καρδιά του ντοκιμαντέρ χτυπάει δυνατά σε όλες τις μορφές του.To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σάς προσκαλούν να ανακαλύψετε μια πολιτιστική διαδρομή που περιλαμβάνει το έργο του καλλιτέχνη Άντριαν Πάτσι, την τριήμερη δράση του Σύλλα Τζουμέρκα και το βλέμμα του Φίλιππου Κουτσαφτή πάνω στην Ελευσίνα.Υπέροχες ανθρώπινες ιστορίες και θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας παρουσιάζονται με πρωτότυπο τρόπο στα 21 podcasts που συμμετέχουν φέτος στο Φεστιβάλ. Τα podcasts του διαγωνιστικού τμήματος διεκδικούν το μεγάλο βραβείο (2.000 ευρώ), ενώ σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, θα απονεμηθεί βραβείο-υποτροφία για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ. Επίσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει δύο podcasts σε special hearing σε συνεργασία με το iMEdD.Το Φεστιβάλ παρουσιάζει την ειδική έκδοση για το ντοκιμαντέρ της παρατήρησης, τον αγαπημένο Α-Κατάλογο που αποτυπώνει το στίγμα της διοργάνωσης, το Α-Ζ της διοργάνωσης, καθώς και το ανασχεδιασμένο Πρώτο Πλάνο.Το Φεστιβάλ προσπαθεί να γίνει πιο βιώσιμο μέσα από μία σειρά από μέτρα, ενέργειες και πρωτοβουλίες. Στόχος του είναι να ελαττώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αλλά και να λειτουργήσει ως πηγή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τη νέα πρωτοβουλία Climate Hub και καλεί το κοινό να συμμετάσχει.Η Γεωκουλτούρα είναι ο θεματικός προσανατολισμός της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMus. Το Φεστιβάλ εμπνέεται από το περιεχόμενό της και εντάσσει μια ειδική κατηγορία ταινιών στο πρόγραμμά του, εξερευνώντας τον αδιόρατο δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον.Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.