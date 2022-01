Δέσποινα Μοίρου: Μετά τη συνεργασία με τον Ρίντλεϊ Σκοτ παίζει στη νέα ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μία ακόμη συνεργασία με έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, τον, προσθέτει στο καλλιτεχνικό βιογραφικό της η, μετά την κινηματογραφική σύμπραξή της με τον sirστην ταινία «Life in a day». Ο διάσημος Καναδός σκηνοθέτης τήν επέλεξε για το κάστ της καινούριας του ταινίας με τίτλο «».Τατης ταινίας πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, όπου και φιλοξενήθηκαν οι καταξιωμένοι ξένοι πρωταγωνιστές της ταινίες, μάλιστα μεταξύ των οποίων οικαικ.α. Από το επιτελείο της ταινίας ξεχωρίζουν οι πολυβραβευμένοι Douglas Koch- Διευθυντής Φωτογραφίας, η Carol Spier- production designer, και ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Howard Shore. Συμπαραγωγοί στην ταινία είναι η Ελληνική εταιρεία παραγωγής «Αργοναύτες».Η ταινία «Crimes of the Future» θα διανεμηθεί σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδάς, Ασία ενώ η Rocket Science έχει αναλάβει τις Διεθνείς Πωλήσεις.«Η ταινία είναι ένα sci-fi thriller στο οποίο ο Cronenberg δείχνει σε τι παρακμή θα φτάσει ο άνθρωπος. Τον θεωρώ εξαιρετικά ιδιοφυή και με αυτό το σενάριό του πραγματικά καθηλώνει! Παρουσιάζει ένα μέλλον ζοφερό και δίνει μια γεύση ενός "συνθετικού "άνθρωπου βιολογικά μεταμορφωμένου, σε μια εποχή Μετα-ανθρωπισμού, μια εποχή στην οποία θεωρώ ότι έχουμε ήδη μπει!» αποκαλύπτει η ηθοποιός.Η πρόταση για το κάστινγκ ήρθε στα μέσα Ιουλίου όταν η Δέσποινα Μοίρου βρισκόταν στις Κάννες για την προβολή της ταινίας «So Long Marianne» όπου υποδύθηκε τη Σοφία Λόρεν. Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και λίγο πριν φύγει για το κόκκινο χαλί έβαλε τη φαντασία της να δουλέψει και αυτοσχεδίασε. «Πήρα το μαχαίρι από το πρωϊνό το γέμισα κραγιόν και κοιτάζοντας στον καθρέφτη έκανα ότι χαρακώνω τα μάγουλά μου ενώ είπα με απάθεια «Με λένε Δέσποινα Μοίρου και είμαι ηθοποιός. Του έστειλα ένα βίντεο εκκεντρικό & ιδιόρρυθμο, σαν εμένα» λέει χαρακτηριστικά. Το βίντεο κέντρισε τον ενδιαφέρον του σκηνοθέτη και της έδωσε το ρόλο.«Ήταν σαν να ήξερες το σενάριο! Μείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό» της αποκάλυψε ο ίδιος όταν γνωρίστηκαν στην Αθήνα. «Και σκεφτείτε ότι ο μάνατζερ μου είπε «μην τολμήσεις!» όταν του αποκάλυψα τι ήθελα να σας στείλω!» Του εκμυστηρεύτηκε εκείνη με τη σειρά της και γέλασαν.«Είναι πολύ γλυκός, σεμνός και ήρεμος άνθρωπος, υποστηρίζει η Δέσποινα, ακριβώς το αντίθετο από τις σκοτεινές, βαριές ταινίες που κάνει. Μου έδωσε έναν « ψυχεδελικό » ρόλο δίπλα στον Viggo Mortensen. Για τις ανάγκες του ρόλου χρησιμοποίησαν ολόλευκο μέικ-απ, έντονα πράσινα μάτια για να κάνουν πιο έντονο το απόκοσμο και απαθές βλέμμα και σπέσιαλ εφέ στο δεξί μου χέρι. Εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι έκανε μόνο μια λήψη για την κάθε σκηνή. Είναι ένας σκηνοθέτης που ξέρει ακριβώς τι θέλει, και «έχει δει το φιλμ» στο μυαλό του πριν καν το γυρίσει», καταλήγει.Η Δέσποινα Μοίρου δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της για τη χρονιά που πέρασε: «Η χρονιά ξεκίνησε με τον Ridley Scott όταν έπαιξα και συν σκηνοθέτησα, ακούγοντας από εκείνον το καλύτερο κομπλιμέντο της καριέρας μου όταν με αποκάλεσε "χαμαιλέοντα", συνεχίστηκε με τη συνεργασία μου με τον Cronenberg, και έκλεισε με τα εγκαίνια της τιμητικής έκθεσης των Pink Floyd που έκανα στο Los Angeles. Όλα αυτά κάνουν το 2021 μια χρυσή χρονιά για την καριέρα μου».Ωστόσο δεν κρύβει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του. «Ο Μπογντάνοβιτς ήταν ο μέντοράς μου. Ήταν η πρώτη αμερικάνικη ταινία το “The cats meow” που έκανα το 2001, και ο μπρώτος άνθρωπος που μου είπε ότι εάν φύγω στο εξωτερικό θα κάνω καριέρα». Τον ξανασυνάντησα στο San Francisco Film Festival το 2018 και ήταν πολύ χαρούμενος που το κοριτσάκι που είχε γνωρίσει στην Ελλάδα τον άκουσε και τα κατάφερε στο Χόλυγουντ».