Through Τhe Looking Glass: Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη

Τοδιοργανώνει ομαδική έκθεση φωτογραφίας και, με ιδιαίτερη χαρά, σας καλεί στοΘα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας δούμε από κοντά και να σας ξεναγήσουμε στις φωτογραφικές εργασίες των μαθητών του φετινού εκπαιδευτικού μας προγράμματος.Μία χρονιά ιδιαίτερη και εξαιρετικά δύσκολη, ωστόσο διδακτική σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Μεταφέραμε και μεταφερθήκαμε όλες/οι σε έναν κόσμο άυλο, τον κόσμο των οθονών. Η επικοινωνία άλλαξε ραγδαία, η πανδημία και ο φόβος μας οδήγησαν σε νέα μονοπάτια, αυτά της απόστασης. Τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά.Κοιτάζοντας, τώρα, πίσω την περασμένη χρονιά, κρατάμε, βάζοντας ένα θετικό πρόσημο, τα χαμόγελα, την ανυπομονησία και το περιβόητο Join.Το μαγικό κουμπί που μας ένωνε, έστω και μέσα από ένα γυαλί.Ο φωτογράφος εισέρχεται ξανά σε έναν φανταστικό σύμπαν, αυτή τη φορά κοιτάζοντας μέσα από έναν καθρέφτη τον κόσμο, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό.Πέρα από το ορατό και το προφανές. Εκεί διαπιστώνει ότι, όπως και σε μία αντανάκλαση, όλα μπορούν και αντιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένης και της λογικής…Στην έκθεση Through the Looking Glass ο κάθε φωτογράφος έχει εργαστεί πάνω σε δικές του ανησυχίες, επιθυμίες, εμμονές, χτίζοντας ο καθένας τις δικές του προσωπικές ιστορίες. Γι’ αυτό το μόνο κοινό και όμοιο που μπορεί κανείς να εντοπίσει, βλέποντας την κάθε εργασία, είναι το μέσο…Βάγια Βασιλοπούλου, Αντώνης Βουβέλης, Νίνα Βώκου, Χαρά Γάτσιου, Ντίντα Δημητρούλα, Ιουλία Δροσσινού, Μαίρη Ζαφειράτου, Θεόδωρος Κατσίκης, Δανάη Καυκαλίδου, Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Κοτσογιάννης, Υπατία Κορνάρου, ΆρτεμιςΚόχυλα, Έλλη Κωβαίου, Ηλίας Λαμπρινάκος, Κέλλυ Μαλαμάτου, Μαρία Μαλαπέτσα, Νάντια Μακρή, Ελεντίνα Μανατάκη, Κατερίνα Μανίτσα, Ντίνα Μάρκου, Νίκος Μεγγρέλης, Πέννυ Οικονομάκη, Ιωάννα Πανταζή, Νίκος Παύλου, ΑναστασίαΠαπαντωνίου, Γιώτα Περδίου, Κώστας Πέτρου, Σοφία Πισσία, Ράνια Πολυκανδριώτη, Νιόβη Ρέλλα, Βίλμα Ροδίου, Γιάννης Ρουσουνέλος, Αντωνία Ρούσσου, Κώστας Τσίμας, Οία Φέτση, Βάσω Χαντζή, Βασιλική ΧίουΔώρα ΛαβαζούΚώστας ΔελχάςFineartprint.gr