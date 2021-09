Που πάει ο έρωτας όταν φεύγει;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Μίρα είναι μια φιλόδοξη επαγγελματίας φανερά απογοητευμένη από το γάμο της με τον Τζόναθαν, έναν καθηγητή φιλοσοφίας ο οποίος στην προσπάθειά του να διατηρήσει άθικτο τον έρωτά τους διαπιστώνει ότι δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες της.Αγάπη, συντροφικότητα, απιστία, απογοήτευση. Όλα τα συναισθηματικά διλήμματα αλλά και η πολυπλοκότητα ενός γάμου, και ενός διαζυγίου, περιγράφονται με τον πιο συγκινητικό τρόπο μέσα από την ιστορία ενός σύγχρονου ζευγαριού.Οι δύο σύζυγοι συνειδητοποιούν σταδιακά ότι η σχέση τους φθείρεται και η κοινή τους ζωή διαλύεται όχι εξ αιτίας κάποιων συγκεκριμένων γεγονότων ή καταστάσεων αλλά επειδή οι ίδιοι φθίνουν συναισθηματικά και απομακρύνονται όλο και περισσότερο ο ένας από τον άλλο.Βασισμένη στην κλασική σουηδική σειρά του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Scenes from a Marriage, η ομώνυμη μίνι σειρά της HBO γράφεται και σκηνοθετείται από τον πολυβραβευμένο δημιουργό, Χαγκάι Λέβι, γνωστό από τη δραματική σειρά The Affair αλλά και από τα Our Boys και In Treatment της HBO Ο Τζόναθαν και η Μίρα μοιάζουν ευτυχισμένοι. Η ιστορία τους ξεκίνησε στα φοιτητικά τους χρόνια όταν σπούδαζαν και οι δύο στο Κολούμπια. Χρόνια αργότερα και ενώ είχαν χαθεί επανασυνδέθηκαν και παντρεύτηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης.Εκείνος διδάσκει φιλοσοφία στο Ταφτς και ασχολείται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την ανατροφή της μικρής τους κόρης. Η Μίρα όμως, στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας, λειτουργεί κυρίως ως «χρηματοδότης» του σπιτιού και της ζωής τους. Ζουν με άνεση, σε ένα σπίτι που πραγματικά αποπνέει ζεστασιά και οικογενειακή θαλπωρή, όμως οι ρουτίνες και τα ετερόκλητα προγράμματά τους δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια για προσωπικό χρόνο και κοινές στιγμές.Μετά από 10 χρόνια γάμου, όλα φαίνονται καλά μέχρι τη στιγμή που η Μίρα παραδέχεται ανοιχτά ότι δεν είναι πια ευτυχισμένη.Κάθε επεισόδιο είναι αυτοτελές και αναφέρεται σε κάποια φάση της σχέσης ή του γάμου του ζευγαριού. Οι δύο σύζυγοι βρίσκονται συνεχώς σε διχασμό και ταλαντεύονται ανάμεσα στα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφουν ο ένας για τον άλλο. Τσακώνονται, ανταλλάζουν φαρμακερές ατάκες και λόγια που πληγώνουν και τις δύο πλευρές. Παράλληλα, αγγίζονται με τρυφερότητα και κάνουν έρωτα με πάθος.Αν και η θρυλική σειρά του Μπέργκμαν βάζει ψηλά τον πήχη και ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω από τη νέα εκδοχή, ο Χαγκάι Λέβι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Ατμοσφαιρικές σκηνές, καθηλωτικοί διάλογοι, ενδιαφέρουσα πλοκή και αφήγηση που συγκινεί είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη νέα μίνι σειρά της HBO.Σημαντική είναι η συμβολή των δύο πρωταγωνιστών οι οποίοι με το ιδιαίτερο υποκριτικό τους ταλέντο αλλά και με τη χημεία που έχουν μεταξύ τους δίνουν βάθος στους χαρακτήρες που ενσαρκώνουν απογειώνοντας κάθε σκηνή.Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV , το «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».Ανακάλυψε περισσότερα για τις προτάσεις του μήνα από το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο του Vodafone TV ανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, με άμεση online ενεργοποίηση στο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.